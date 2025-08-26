Venus Williams revine în tenisul de Grand Slam, la US Open, după o absență de doi ani

Williams a pierdut primul set cu 6-3. A început încet, cedând 11 din primele 13 puncte. În timp ce spectatorii strigau „Hai, Venus!”, Williams a luat următoarele trei game-uri pentru a conduce cu 3-2, înainte ca Muchova să câștige următoarele patru seturi pentru a revendica.

La 45 de ani, Williams este cea mai în vârstă jucătoare de simplu la turneul pe teren dur de la Renee Richards, care avea 47 de ani în 1981. Luni nu i-a fost tocmai ușor: Muchova, o jucătoare de 29 de ani din Republica Cehă, era cap de serie pe locul 11 la New York și a ajuns în semifinale atât în 2023 – când a pierdut în fața viitoarei campioane, Coco Gauff, într-un meci întrerupt de un protest climatic – cât și în 2024.

Williams a câștigat două dintre cele șapte campionate majore la simplu la Flushing Meadows, în 2000 și 2001. Celelalte cinci le-a câștigat la Wimbledon.

De la debutul său profesional în 1994 , a acumulat, de asemenea, 14 trofee de Grand Slam la dublu feminin alături de sora ei mai mică, Serena , plus două la dublu mixt, a câștigat un număr record de cinci medalii olimpice la tenis și a ajuns pe locul 1 în clasamentul WTA.