Volei Alba Blaj, prima echipă calificată în semifinalele campionatului feminin de volei

Volei Alba Blaj a câștigat partida disputată pe teren propriu, vineri seară, cu scorul de 3-0 (25-7, 25-18, 25-15). În primul meci, disputat la București, echipa campioană s-a impus tot în minimum de seturi.

Partida de vineri a fost dominată de la început până la sfârșit de echipa gazdă, care nu a lăsat nicio șansă oaspetelor.

Campioana României a avut ca principale realizatoare pe Vittoria Piani, cu 18 puncte, și pe Drussyla Costa, care a contribuit cu 12 puncte.

Alte jucătoare importante pentru Blaj au fost Ana Viktoria Trcol și Ariana-Cristiana Pîrv, ambele cu câte 10 puncte.

De la Rapid, cele mai multe puncte le-a adunat Sorina Miclăuș, 7 puncte.

În semifinale, Volei Alba Blaj va înfrunta învingătoarea din confruntarea Corona Brașov – CSM București, scor 1-1 la general.

Celelalte două sferturi de finală au programate meciurile 2 sâmbătă seară.

CSM Constanța primește vizita echipei Dinamo, de la ora 18:00. Dinamo conduce cu 1-0.

CSM Lugoj joacă pe teren propriu cu CSO Voluntari, de la ora 18:30. CSO Voluntari a câștigat meciul 1.