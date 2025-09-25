Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Aproape 700.000 de europeni mor anual din cauza diabetului

Aproape 700.000 de europeni mor anual din cauza diabetului

Peste 686.000 de persoane mor în fiecare an în Uniunea Europeană din cauza diabetului sau a bolilor asociate - un deces la fiecare 46 de secunde.
Aproape 700.000 de europeni mor anual din cauza diabetului
Sursă foto: Pexels
Andreea Tobias
25 sept. 2025, 15:09, Life-Inedit

Cifrele alarmante au fost prezentate la Forumul European al Diabetului din Roma, transmite ANSA.

În prezent, 31,6 milioane de europeni suferă de diabet, echivalentul populației combinate a Olandei, Portugaliei și Croației. Până în 2030, numărul bolnavilor va ajunge la 33,2 milioane.

Costul total pentru sistemele de sănătate din UE este de 104 miliarde de lire sterline, iar 75% din aceste cheltuieli provin din complicații care ar putea fi evitate prin prevenire și diagnostic precoce.

În Europa sunt 295.000 de tineri cu diabet de tip 1 și 2, ceea ce arată că boala afectează din ce în ce mai mult generațiile noi.

„Prin mese rotunde tematice dedicate, Eudf Italia a căutat să promoveze o abordare integrată și multidimensională, capabilă să abordeze provocările prezentului”, a declarat Angelo Avogaro, coordonatorul Eudf Italia.