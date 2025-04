Franța a extins vaccinarea împotriva meningitei, care a devenit obligatorie pentru toți copiii sub 2 ani

Meningita a câștigat teren în ultimele luni în Franța, iar ministrul sănătății, Yannick Neuder, a comunicat joi că a decis „intensificarea strategiei de vaccinare” împotriva meningococilor „pentru a proteja mai bine cele mai vulnerabile categorii”. Potrivit ultimelor date publicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Franța a înregistrat peste 600 de cazuri de infecții cu meningococi de la începutul anului, un nivel nemaiatins din anul 2010.

Răspândirea infecțiilor a fost vizibilă în ultimii ani, ceea ce a determinat autoritățile sanitare să extindă vaccinarea pentru a face față apariției noilor tulpini A, Y și W, aceasta din urmă fiind deosebit de letală. Noile tulpini au înlocuit aproape complet meningococul C, care era vizat în mod unic de un vaccin. Cea mai răspândită rămâne tulpina B.

Campanii gratuite de recuperare a vaccinurilor lipsă

Sugarii sub un an primeau deja un vaccin care vizează tulpinile A, C, W și Y ale acestei infecții, și nu doar C. Obligativitatea a fost extinsă la toți copiii sub doi ani, așa cum este deja cazul pentru vaccinul împotriva tulpinei B, una dintre cele mai frecvente cauze de meningită la sugari și copii mici.

Ministerul a anunțat că introduce și o campanie de recuperare pentru bebelușii care nu au fost vaccinați la timp: statul francez va asigura completarea vaccinurilor lipsă pentru toți copiii sub cinci ani.

Un rapel al vaccinului combinat care protejează împotriva tulpinelor A, C, W și Y va fi administrat elevilor între 11 și 14 ani, în cadrul unei campanii în școlile gimnaziale, care va avea loc simultan cu vaccinarea împotriva papillomavirusului uman (HPV). De asemenea, statul francez va începe o campanie de recuperare a vaccinurilor B și ACWY pentru tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani care nu sunt la zi cu vaccinările, inspirată de un model aplicat recent în Rennes, în urma morții unei tinere, cauzată de meningită.

Măsurile sunt mai cuprinzătoare decât recomandările Autorității pentru Sănătate, care recomanda recuperarea vaccinului ACWY doar până la vârsta de 3 ani și nu includea tulpina B pentru grupa de vârstă 15-24 de ani în campania de completare.

În România, vaccinul nu este nici obligatoriu, nici gratuit

În România, vaccinul împotriva meningitei nu face parte din schema obligatorie de vaccinare. Deși este disponibil în farmacii și poate fi administrat prin intermediul medicului de familie, acesta nu este inclus în programul național de vaccinare gratuită. Prețul estimativ al unei doze în farmaciile românești este cuprins între 200 și 460 de lei, în funcție de tipul de vaccin.