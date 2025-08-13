Noi cercetări sugerează că tulburările de somn s-ar putea agrava în weekend. Care e explicația

Apneea obstructivă de somn (AOS) este o afecțiune care implică pauze complete în respirație sau reduceri parțiale ale fluxului de aer care apar din cauza relaxării mușchilor din spatele gâtului.

Acum, cercetătorii au descoperit că gravitatea afecțiunii crește în weekend. Studiul nu poate dovedi cauza, dar sugerează că ar putea fi vorba, printre altele, de factori legați de stilul de viață, cum ar fi creșterea consumului de alcool și tutun, scrie The Guardian.

Autorii studiului au analizat datele anonimizate ale 70.052 de persoane – majoritatea fiind bărbați vârstă mijlocie și supraponderali. Aceștia au utilizat un senzor care a monitorizat ritmul cardiac, sforăitul și apneea de somn.

Rezultatele cercetării

Rezultatele au fost interesante: probabilitatea de apnee de somn moderată până la severă, adică 15 sau mai multe întreruperi ale respirației pe oră, era cu 18% mai mare sâmbăta comparativ cu miercurea. De asemenea, acest efect era mai pronunțat la bărbați.

„Evident, oamenii tind să bea mai mult în weekend. Ei tind să fumeze mai mult în weekend dacă sunt predispuși la fumat”, a spus prof. Danny Eckert, coautor al cercetării. Expertul a subliniat că la baza acestui aspect ar sta și faptul că oamenii nu folosesc la fel de mult în weekend acele aparate de presiune pozitivă continuă în căile respiratorii pentru a gestiona afecțiunea.

Apneea obstructivă de somn se întâlnește mai des la persoanele în vârstă, dar și în rândul persoanelor supraponderale.