STUDIU Utilizarea frecventă a produselor de îndreptare a părului poate creşte riscul de cancer uterin

„Am estimat că 1,64% dintre femeile care nu au folosit niciodată produse de îndreptat părul vor ajunge să dezvolte cancer uterin până la vârsta de 70 de ani, dar pentru utilizatoarele frecvente, acest risc creşte la 4,05%", a declarat într-un comunicat conducătoarea studiului, Alexandra White de la Institutul Naţional pentru Siguranţa Sănătăţii Mediului (NIEHS) din SUA.

„Cu toate acestea, este important să punem aceste informaţii în context. Cancerul uterin este un tip de cancer relativ rar", a adăugat ea.

Cancerul uterin este cel mai frecvent cancer ginecologic în Statele Unite, potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), cu rate în creştere, potrivit The Guardian