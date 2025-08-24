Căldura poate influența starea de spirit? Un studiu amplu a ajuns la o concluzie interesantă

Un studiu realizat de oamenii de știință de la MIT și de la instituții din întreaga lume au urmărit emoțiile oamenilor și le-au corelat cu zilele de căldură extremă. Concluzia, publicată în revista One Earth, a revelat că, atunci când temperaturile depășesc 35°C, starea de spirit se înrăutățește, în special în țările cu venituri mai mici, scrie Euronews.

Autorii studiului au ajuns la această concluzie după ce au analizat 1,2 miliarde de postări de pe rețelele sociale X și Weibo din 157 de țări. Fiecărei postări i s-a atribuit un rating de sentiment de la 0,0 pentru postările foarte negative la 1,0 pentru postările foarte pozitive. În plus, fiecare postare a fost asociată cu câte una dintre cele aproape 3.000 de locații din întreaga lume pentru a le corela cu vremea din momentul în care au fost publicate.

Rezultatele analizei au fost interesante: efectele căldurii asupra stării de spirit în țările cu venituri mici au fost de trei ori mai mari decât cele constatate în medii mai solide din punct de vedere economic.

Mai irascibili pe timp de căldură?

Acest studiu nu este primul care leagă temperaturile ridicate de starea proastă a oamenilor. Cercetările din anii 1980 au arătat că șoferii sunt mai predispuși să claxoneze pe măsură ce temperatura este mai ridicată.

În plus, o serie de cercetări efectuate în ultimii 50 de ani au demonstrat inclusiv că există o legătură între crimele violente și căldură. Un studiu din 2019 a relevat că peste 30% din cele 137 de crime raportate în Grecia centrală și de nord între 1995 și 2004 au avut loc în zile cu temperaturi medii de peste 25°C.

Altă cercetare din anii 1980 a abordat subiectul revoltelor din întreaga lume între 1791 și 1880. Experții au descoperit că multe revolte au avut loc în lunile de vară, indiferent de emisfera analizată. În Europa, revoltele erau mult mai frecvente în luna iulie, în timp ce în America de Sud erau mai frecvente în luna ianuarie.

Posibilele explicații

Deși majoritatea studiilor arată o corelație între vremea caldă și starea de spirit proastă sau comportamentul negativ, nu înseamnă automat că acești factori se influențează direct unul pe celălalt.

Oamenii de știință din Finlanda sugerează că vremea poate modifica biologia creierului nostru, corelând temperaturile ridicate cu nivelurile de serotonină, substanța care reglează fericirea, anxietatea și starea noastră de spirit generală. Alții sugerează că vremea caldă crește nivelul de testosteron, făcându-ne mai agresivi.