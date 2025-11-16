Tragedia fetiței de 2 ani. Președintele Nicușor Dan: Este un caz cutremurător

Nicușor Dan: O tragedie care arată din nou incapacitatea statului de a controla sistemul medical

„Toată compasiunea și empatia pentru familie. Este un caz cutremurător”, a spus la România TV Nicușor Dan, recunoscând că nu a putut citi integral toate detaliile anchetei din cauza impactului emoțional. Președintele a făcut o paralelă puternică cu tragedia de la Colectiv: „E același lucru. Imposibilitatea sau incapacitatea statului de a supraveghea, de a gestiona, de a controla acolo unde trebuie să controleze.”

Nicușor Dan a explicat că această slăbiciune a statului nu este un accident izolat, ci o problemă sistemică: „Sunt foarte multe zone în statul român în care statul trebuie să controleze privatul și nu o face, de cele mai multe ori din corupție”. El a amintit și de preocupările sale din ultimele două decenii privind construcțiile ilegale, ilustrând o realitate mult mai largă: lipsa verificărilor eficiente și absența responsabilității instituționale.

Tragedia fetiței de 2 ani: Șeful statului cere controale reale

Președintele a subliniat nevoia clară de progres și de reformă pentru ca astfel de tragedii să nu mai fie posibile. „Trebuie să progresăm. Asta este tot ce pot să spun în momentul acesta”, a încheiat Nicușor Dan.

O fetiță de 2 ani a murit joi seară la o clinică stomatologică din Sectorul 3. Copilul a intrat în stop cardio-respirator în jurul orei 19:30, iar manevrele de resuscitare nu au reușit să-i salveze viața.