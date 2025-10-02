Prima pagină » Meteo » A nins în zona montană înaltă: Stratul de zăpadă a ajuns la 3 centimetri la stația meteo Iezer

Prima ninsoare a sezonului a lăsat un strat de zăpadă de până la 3 centimetri în zona montană înaltă, la stația meteo Iezer, iar temperaturile au scăzut semnificativ în timpul nopții.
A nins în zona montană înaltă: Stratul de zăpadă a ajuns la 3 centimetri la stația meteo Iezer
02 oct. 2025, 08:39, Știrile zilei

Cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer, unde termometrele au arătat -4 grade Celsius. În Pasul Prislop, temperatura a coborât la -2 grade Celsius.

Ninsorea nu a creat probleme în trafic, iar angajații secției de drumuri naționale au acționat preventiv cu utilaje și au răspândit patru tone de material antiderapant pe drumurile montane.

Șoseaua în Pasul Prislop este curată și uscată, iar spre vârful pasului montan drumul este curat și parțial umed, conform reprezentanților secției de drumuri naționale.

Meteorologii anunță că vremea va fi joi deosebit de rece. Cerul va fi temporar noros, iar pe arii restrânse va ploua. La munte se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări pe crestele montane.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 14 grade, iar cele minime între 2 și 5 grade. Izolat, în zonele joase vor fi condiții de ceață.