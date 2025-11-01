Acest obicei comun crește riscul de a dezvolta cancer

Aceasta este concluzia cercetătorilor de la University of Texas MD Anderson Cancer Center, al căror studiu scoate la iveală lacune serioase în nivelul de informare publică, lacune care ar putea contribui la creșterea numărului de cazuri de cancer asociate consumului de alcool, scrie Newsweek.

De fapt, 5,8% dintre toate decesele cauzate de cancer în SUA sunt atribuite consumului de alcool.

Mai exact, studiul a constatat că 52,9% dintre adulții chestionați din Statele Unite nu știau că alcoolul influențează riscul de cancer. În timp ce 37,1% au identificat corect alcoolul drept factor de risc, 9,1% au crezut că nu are niciun efect, iar 1% au considerat chiar că alcoolul reduce riscul de cancer.

„Este îngrijorător faptul că tocmai persoanele care consumă alcool sunt cele mai predispuse să creadă că acesta nu are niciun efect asupra riscului de cancer”, a declarat autorul studiului, profesorul și epidemiologul Sanjay Shete.

„Având în vedere că percepțiile oamenilor joacă un rol esențial în adoptarea unor comportamente mai sănătoase, este nevoie să corectăm aceste concepții greșite. Acest lucru ar putea fi crucial pentru reducerea poverii tot mai mari a cancerelor legate de alcool.”

Interesant este că persoanele care au consumat alcool recent erau mai înclinate să creadă că alcoolul nu influențează riscul de cancer. Concepțiile greșite erau, de asemenea, mai frecvente în rândul celor care considerau că boala nu este fatală sau nu poate fi prevenită.

Cercetătorii au subliniat că, deși legătura dintre alcool și cancer este dovedită științific, nu este recunoscută pe scară largă de publicul general, mai ales de cei care consumă alcool în mod regulat.

Studiul atrage atenția asupra nevoii de mesaje mai clare și mai bine direcționate în campaniile de sănătate publică, pentru a combate aceste percepții eronate, în special în rândul consumatorilor frecvenți de alcool.