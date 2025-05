Afirmația senzațională a biografului lui Trump despre căsnicia acestuia cu Melania: „Ei sunt separați”

Jurnalistul Wolff a scris mai multe cărți critice la adresa lui Trump de când fostul mogul imobiliar și star de reality-show a preluat funcția în 2016 – cea mai recentă fiind All or Nothing (Totul sau nimic), care oferă o privire din culise asupra drumului său către revendicarea președinției în 2024, scrie Thenewdaily.com.

Vorbind în podcastul The Daily Beast din această săptămână, Wolff a fost întrebat de gazda Joanna Coles în ce măsură Melania a fost implicată în a doua administrație a lui Trump.

„În mod clar, ei nu trăiesc în niciun fel o căsnicie așa cum o definim noi”, a răspuns Wolff, adăugând: „Cred că poate putem spune mai precis că trăiesc vieți separate. Ei sunt separați. Președintele Statelor Unite și prima doamnă sunt separați”, a spus el.

În replică, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat că Wolff este „un idiot fără minte” care a fost „discreditat pe scară largă din cauza minciunilor și invențiilor sale flagrante”.

„Este un imbecil de cel mai înalt rang, iar creierul său afectat de sindromul Trump Derangement l-a făcut să ducă o existență mizerabilă, lipsită de realitate”, a declarat Cheung pentru ziarul The Independent.

Melania Trump, apariții tot mai rare

Aparițiile rare ale Melaniei la Casa Albă în acest an au dat naștere la speculații intense cu privire la căsnicia soților Trump. De la învestirea lui Trump, pe 20 ianuarie, The New York Times estimează că Melania a petrecut mai puțin de 14 zile la Casa Albă.

Înainte ca soțul ei să își reia mandatul, Melania a declarat că intenționează să se stabilească în mare parte la Washington în timpul președinției sale. În realitate, prima doamnă își petrece cea mai mare parte a timpului la New York, unde fiul Barron urmează cursurile universitare.

Melania a avut puține apariții publice alături de soțul său în această administrație, inclusiv la funeraliile regretatului Papă Francisc, la evenimentul anual White House Easter Egg Roll și la un eveniment de celebrare a mamelor militare săptămâna trecută.

Când soții Trump au revenit în SUA după funeraliile defunctului papă, în ziua în care Melania a împlinit 55 de ani, Melania a plecat cu mașina, în timp ce soțul ei s-a îmbarcat în elicopterul Marine One.