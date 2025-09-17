Oana Țoiu este mama a două fetițe și partenera de viață a lui Ciprian Stănescu, care este menționat și în ultima declarație de avere a șefei Externelor.

Înainte de nașterea primei sale fetițe, Oana Țoiu și Ciprian Stănescu au încheiat cu o firmă, în septembrie 2015, un contract prin care s-au angajat să plătească lunar costurile pentru un pachet premium privind stocarea pe o perioadă de 25 ani în condiţii de criogenie a celulelor stem din sângele sau ţesutul din cordonul ombilical.

Câțiva ani după semnarea contractului, Oana Țoiu și partenerul său de viață au achitat la timp prețul stabilit cu firma aleasă de ei să recolteze, după prima naștere, și să stocheze celulele stem. Prețul pentru aceste servicii a fost stabilit la 115 euro pe an, la care s-a adăugat TVA de 19%, ajungându-se la o plată de aproximativ 135 de euro.

În 2019, însă, vicepreședinta USR și Ciprian Stănescu nu și-au mai onorat obligațiile contractuale, deși firma le-a trimis, la începutul lunii octombrie, factura pentru plata celor 115 euro, plus TVA. Conform contractului, factura trebuia achitată până la 31 octombrie.

În decembrie 2020, Oana Țoiu a fost aleasă deputat USR și până în noiembrie 2021 a condus Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială din Camera Deputaților. În primii doi ani din mandatul de deputat, actualul ministru de Externe și partenerul său de viață au adunat alte restanțe de plată la firma care s-a angajat prin contract să stocheze celulele stem prelevate la nașterea primei fetițe a cuplului.

Așa s-au adunat în trei ani restanțe de plată de 1.995,41 lei. În condițiile în care Oana Țoiu și partenerul său de viață nu au cerut suspendarea contractului, dar facturile au rămas neplătite, firma s-a adresat instanței pentru recuperarea banilor. În aprilie 2022, compania a cerut, printr-o acțiune introdusă la Judecătoria Sectorului 1, obligarea Oanei Țoiu și a lui Ciprian Stănescu la plata datoriilor.

Deși pe portalul instanțelor de judecată sunt nenumărate procese civile de recuperare a datoriilor – trecute ca și ”cereri de valoare redusă” – în care pot fi văzute părțile din dosare și deciziile instanțelor, dosarul în care Oana Țoiu a fost dată în judecată, respectiv 14526/299/2022, a fost anonimizat.

MEDIAFAX a aflat că, în dosarul deputatei USR, instanța a dat dreptate firmei și i-a obligat pe Oana Țoiu și pe Ciprian Stănescu să plătească:

• 1.995,41 lei, reprezentând debit principal,

• penalităţi de întârziere de 0,4% pe zi calculate de la scadenţele facturilor care compun debitul principal şi până la data plăţii,

• 50 de lei cheltuieli de judecată ale firmei, respective taxa judiciară de timbru.

Interesant este faptul că, în dosar, Ciprian Stănescu a fost menționat cu numele Ciprian Alexandru Țoiu, ca și cum s-ar fi căsătorit cu șefa Externelor și i-ar fi preluat numele de familie.

La solicitarea MEDIAFAX, Oana Țoiu a transmis că numele partenerului său este Ciprian Alexandru Stănescu, nu Ciprian Alexandru Țoiu, singura explicație pe care o are pentru apariția acestui nume fiind o posibilă eroare de grefă, de transcriere, în documentele procesului civil.

Țoiu este, din ianuarie 2025, ministru de Externe în Guvernul Bolojan. În 2020, ea a obținut primul mandat de deputat USR, la finalul căruia a fost, timp de trei luni, vicepreședinta Camerei Deputaților. Ulterior, la alegerile din decembrie 2024, a fost aleasă deputat pentru al doilea mandat.

Ministrul de Externe are, potrivit ultimei declarații de avere, din ianuarie 2025, un apartament în Grecia, iar în conturi a adunat aproape 120.000 de lei. În 2024, șefa Externelor a împrumutat USR cu 50.000 de lei. Din indemnizația de deputat, Țoiu a primit în 2024 peste 140.000 de lei, adică aproape 12.000 de lei pe lună.

Ciprian Stănescu, președintele unei organizații care oferă consultanță și susținere pentru ONG-uri și companii, are, potrivit mențiunilor făcute de ministra de Externe în declarația de avere, un teren intravilan de 270 mp, un apartament și o casă, toate în București. Acesta a încasat anul trecut 28.000 de lei din drepturi de autor și peste 470.000 de lei din dividende.