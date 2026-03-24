Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit

Datele prezentate mai jos au fost colectate de un român care a realizat mai multe simulări și le-a postat online, cu scopul de a oferi un ghid concret celor care vor să cumpere un apartament în România.
Să luăm un exemplu: un apartament nou construit, după anul 2000, cu certificat energetic A, evaluat la 120.000 EUR. Suma împrumutată ar fi de 96.000 EUR, iar aportul propriu de 24.000 EUR reprezintă 20% din valoarea totală. Creditul este calculat pe 30 de ani, cu un grad de îndatorare maxim de 45%.
În aceste condiții:
Avansul contează foarte mult: dacă este mai mic de 20%, creditele de la BRD, RFZ sau BT se vor scumpi. De asemenea, băncile nu calculează întotdeauna gradul de îndatorare pe baza ratei din perioada fixă, deci suma maximă pe care o poți împrumuta poate varia.
Practic, pentru a te încadra confortabil la un credit de 96.000 EUR, venitul de 10.200 RON pe lună oferă siguranța necesară, dar venitul minim necesar începe de la 6.650 RON, în funcție de bancă și de existența altor credite.
Dacă te gândești să împrumuți 489.600 RON (aproximativ 98.000 EUR) de la bancă pentru următorii 30 de ani, cifrele pot părea amețitoare. Am analizat pentru tine ofertele de la Banca Transilvania, ING, Exim, BCR și Raiffeisen pentru a vedea cine îți ia cei mai puțini bani din buzunar.
Iată ce trebuie să știi:
Cea mai mică rată în primii ani o găsești la Exim Banca Românească (2.625 RON) și la Raiffeisen (2.672 RON).
Este important de știut că majoritatea acestor oferte au o dobândă fixă la început (pentru primii 2, 3 sau 5 ani). Asta înseamnă că rata ta nu se va schimba în această perioadă, indiferent de ce se întâmplă cu economia.
După acești ani, rata va crește (ajungând la aproximativ 3.500 RON dacă analizăm piața actuală), întrucât trece la o dobândă variabilă.
Dacă ne uităm la câți bani dai băncii în total, după 30 de ani (credit + dobândă + comisioane):
Pe lângă rată, mai ai de plătit câteva taxe la început:
Dacă vrei siguranță pe termen lung, alege ofertele de la ING sau BCR care îți oferă 5 ani de liniște cu dobândă fixă (rata nu se mișcă 60 de luni). Dacă vrei cel mai mic cost total, Banca Transilvania pare cea mai potrivită variantă în acest moment. Dacă vrei cea mai mică rată acum, poți începe cu Exim.
Important de reținut că aceste cifre sunt valabile pentru imobile „Verde” sau cu încasarea salariului la banca respectivă. Înainte de a semna, cere băncii Fișa ESIS (un document standardizat unde scrie clar fiecare leu pe care îl vei plăti).