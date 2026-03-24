Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit

Datele prezentate mai jos au fost colectate de un român care a realizat mai multe simulări și le-a postat online, cu scopul de a oferi un ghid concret celor care vor să cumpere un apartament în România.

Să luăm un exemplu: un apartament nou construit, după anul 2000, cu certificat energetic A, evaluat la 120.000 EUR. Suma împrumutată ar fi de 96.000 EUR, iar aportul propriu de 24.000 EUR reprezintă 20% din valoarea totală. Creditul este calculat pe 30 de ani, cu un grad de îndatorare maxim de 45%.

În aceste condiții:

Venitul minim necesar pentru a te încadra la majoritatea băncilor este de 8.000 RON/lună .

. Unele bănci cu proceduri mai relaxate acceptă un venit minim de 6.650 RON/lună, dacă nu există alte rate active.

dacă nu există alte rate active. Pentru a te încadra confortabil și a avea siguranță la plata ratelor, venitul recomandat maxim este de 10.200 RON/lună.

Rata lunară în perioada de dobândă fixă ar fi, în acest exemplu, de minim 2.625 RON.

Avansul contează foarte mult: dacă este mai mic de 20%, creditele de la BRD, RFZ sau BT se vor scumpi. De asemenea, băncile nu calculează întotdeauna gradul de îndatorare pe baza ratei din perioada fixă, deci suma maximă pe care o poți împrumuta poate varia.

Practic, pentru a te încadra confortabil la un credit de 96.000 EUR, venitul de 10.200 RON pe lună oferă siguranța necesară, dar venitul minim necesar începe de la 6.650 RON, în funcție de bancă și de existența altor credite.

Cum alegi cel mai ieftin credit ipotecar? Analiza ofertelor de la cinci bănci

Dacă te gândești să împrumuți 489.600 RON (aproximativ 98.000 EUR) de la bancă pentru următorii 30 de ani, cifrele pot părea amețitoare. Am analizat pentru tine ofertele de la Banca Transilvania, ING, Exim, BCR și Raiffeisen pentru a vedea cine îți ia cei mai puțini bani din buzunar.

Iată ce trebuie să știi:

1. Cu ce rată pornești la drum?

Cea mai mică rată în primii ani o găsești la Exim Banca Românească (2.625 RON) și la Raiffeisen (2.672 RON).

Este important de știut că majoritatea acestor oferte au o dobândă fixă la început (pentru primii 2, 3 sau 5 ani). Asta înseamnă că rata ta nu se va schimba în această perioadă, indiferent de ce se întâmplă cu economia.

După acești ani, rata va crește (ajungând la aproximativ 3.500 RON dacă analizăm piața actuală), întrucât trece la o dobândă variabilă.

2. Cine e „câștigătorul” la suma totală de plată?

Dacă ne uităm la câți bani dai băncii în total, după 30 de ani (credit + dobândă + comisioane):

Cel mai avantajos: Banca Transilvania (varianta cu 3 ani fixă), unde dai înapoi în total 1.220.834 RON.

Locul doi: ING, cu un total de 1.228.236 RON.

La polul opus: Raiffeisen, unde suma totală de rambursat ajunge la 1.244.949 RON.

Un sfat important: Diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă ofertă este de peste 24.000 RON, bani pe care îi poți folosi mai degrabă pentru mobilarea noii locuințe.

3. Cheltuieli „ascunse” la care trebuie să fii atent

Pe lângă rată, mai ai de plătit câteva taxe la început:

Dosarul de credit : La ING și Exim comisionul de analiză este 0 RON. La restul băncilor (BT, BCR, Raiffeisen), acesta este de obicei 500 RON.

: La ING și Exim comisionul de analiză este 0 RON. La restul băncilor (BT, BCR, Raiffeisen), acesta este de obicei 500 RON. Evaluarea casei : Trebuie să plătești un specialist care să spună cât valorează casa. Costă între 500 RON (la Exim) și peste 1.000 RON (la BT, dacă e vorba de o casă, nu de un apartament).

: Trebuie să plătești un specialist care să spună cât valorează casa. Costă între 500 RON (la Exim) și peste 1.000 RON (la BT, dacă e vorba de o casă, nu de un apartament). Notarul: Indiferent de bancă, pregătește-te să plătești în jur de 11.881 RON pentru actele notariale și intabulare.

4 Ce să alegi?

Dacă vrei siguranță pe termen lung, alege ofertele de la ING sau BCR care îți oferă 5 ani de liniște cu dobândă fixă (rata nu se mișcă 60 de luni). Dacă vrei cel mai mic cost total, Banca Transilvania pare cea mai potrivită variantă în acest moment. Dacă vrei cea mai mică rată acum, poți începe cu Exim.

Important de reținut că aceste cifre sunt valabile pentru imobile „Verde” sau cu încasarea salariului la banca respectivă. Înainte de a semna, cere băncii Fișa ESIS (un document standardizat unde scrie clar fiecare leu pe care îl vei plăti).