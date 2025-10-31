Arma rusească care l-ar putea întoarce pe Trump împotriva lui Putin

Lansarea rachetei Novator 9M729 a fost descrisă ca fiind cel mai destabilizator eveniment pentru securitatea NATO de când Vladimir Putin a ordonat forțelor sale să invadeze Ucraina în urmă cu aproape patru ani.

Racheta, care poate transporta atât focoase convenționale, cât și nucleare, a fost proiectată special pentru a lovi Europa, potrivit Telegraph.

Kievul a publicat informații care sugerează că forțele ruse au lansat sistemul de rachete de croazieră lansate de la sol de cel puțin 23 de ori asupra țintelor ucrainene din august.

Donald Trump are o istorie cu această armă.

Prăbușirea unui tratat din timpul Războiului Rece

Moscova a refuzat să distrugă stocurile sale de arme în 2019, determinându-l pe președintele SUA să rupă tratatul privind forțele nucleare intermediare (INF), care interzicea toate rachetele nucleare și convenționale lansate de la sol cu o rază de acțiune cuprinsă între 500 și 5.500 de kilometri.

Acordul a fost semnat în 1987 de Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov pentru a pune capăt cursei armamentelor din timpul Războiului Rece pe continent.

La acea vreme, Moscova susținea că racheta 9M729 putea zbura doar 480 km, ceea ce însemna că tratatul nu se aplica acestei arme.

În practică, racheta are o rază de acțiune de 2.500 km, potrivit site-ului web Missile Threat, creat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington.

Există o serie de motive pentru care oficialii ucraineni semnalează utilizarea acesteia, unul dintre ele fiind acela de a-i cere ajutorul lui Trump împotriva campaniei aeriene brutale a Rusiei împotriva orașelor și infrastructurii critice din țara devastată de război.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, se află în prezent într-o misiune pentru a obține permisiunea lui Trump de a cumpăra rachete Tomahawk, o rachetă de croazieră americană cu rază lungă de acțiune, cu specificații similare cu cele ale rachetei 9M729, inclusiv o rază maximă de acțiune de 2.500 km.

Rusia a încălcat tratatul

Sistemele sunt atât de similare încât, în anii ’80, americanii au retras și au interzis rachetele Tomahawk cu capacitate nucleară, lansate de la sol, pentru a se conforma tratatului. Washingtonul a optat în schimb pentru modele lansate din aer și de pe mare, care nu sunt acoperite de INF.

Între timp, Rusia a continuat în secret producția sistemului său de arme care încalcă tratatul.

Reapariția acestuia oferă Ucrainei argumente importante pentru a-l convinge pe Trump să renunțe la opoziția sa față de vânzarea rachetelor Tomahawk către Kiev.

Surse ucrainene au declarat agenției de știri Reuters că una dintre rachetele 9M729 lansate în țară pe 5 octombrie a parcurs 1.200 km.

Imaginile cu resturile rămase în urma atacului asupra satului Lapaivka din regiunea Lviv, în vestul Ucrainei, au arătat marcajul 9M729 pe „două fragmente de rachetă, inclusiv un tub care conținea cabluri”, potrivit agenției.

Atacul a ucis o familie de patru persoane, inclusiv o fată de 15 ani.

Zelenski și oficialii săi au susținut adesea că livrările de rachete Tomahawk au scopul de a echilibra balanța, deoarece Rusia are capacitatea de a lovi orașele ucrainene după bunul plac.

Apariția rachetei 9M729 ar putea semnala, de asemenea, că Putin se străduiește să mențină presiunea dorită asupra Kievului, în contextul în care negocierile de pace sunt impulsionate sub conducerea lui Trump.

Moscova s-a străduit să susțină războiul aerian împotriva Ucrainei, neputând lovi mai multe orașe în fiecare noapte din cauza stocurilor în scădere.

Menținerea presiunii bombardamentelor

Războiul aerian al Rusiei este adesea descris ca un efort de tipul „de la belșug la foamete”, deoarece rachetele sunt transportate aproape instantaneu de la fabrică la linia frontului pentru a fi lansate.

Putin a permis forțelor sale să folosească stocurile de rachete 9M729 pentru a menține presiunea bombardamentelor asupra orașelor ucrainene și a infrastructurii care le asigură căldura în această iarnă.

Semnalarea utilizării rachetei îi permite, de asemenea, lui Zelenski să întărească argumentul, adesea invocat de Kiev și aliații săi europeni, potrivit căruia Putin nu este interesat de eforturile lui Trump de a găsi o soluție diplomatică la război.

Andrii Sybiha, ministrul de externe al Ucrainei, a declarat pentru Reuters: „Utilizarea de către Rusia a rachetei 9M729, interzisă de INF, împotriva Ucrainei în ultimele luni demonstrează lipsa de respect a lui Putin față de Statele Unite și eforturile diplomatice ale președintelui Trump de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.

Cu toate acestea, potrivit analiștilor, există un aspect mai îngrijorător în ceea ce privește disponibilitatea lui Putin de a dezvălui existența acestei rachete.

Securitatea europeană

John Foreman, fost atașat militar al Regatului Unit la Moscova și Kiev, a declarat: „Pentru ucraineni, acest lucru este academic. Ei trebuie să se ocupe de toate rachetele de croazieră, indiferent de tip și rază de acțiune.

„Problema mai mare este că, potrivit unor informații, Rusia utilizează acum rachete cu rază de acțiune INF, pe care anterior a negat că le-a dezvoltat și desfășurat. Acest lucru este foarte important pentru securitatea europeană și reprezintă o evoluție pe care NATO nu a reușit să o gestioneze cu adevărat”.

„Cred că dispariția INF este cel mai destabilizator eveniment pentru securitatea NATO din 1990, cu excepția invaziei”, a adăugat el.

În trecut, NATO a optat pentru mutarea mai multor arme convenționale în poziții de tragere și a intensificat operațiunile de informații ca răspuns la zvonurile rusești despre 9M729.

Dacă ar fi lansate asupra teritoriului NATO, flancul estic al alianței, inclusiv porturile sale din Marea Baltică și Marea Neagră, ar fi toate la îndemâna unei arme cu capacitate nucleară.

Foreman a propus o „nouă abordare dublă” pentru a contracara amenințarea, dar se teme că NATO nu are ”apetitul” necesar pentru o astfel de abordare.

El a declarat: „Dacă Rusia a dezvoltat, testat, desfășurat și utilizat rachete de croazieră cu rază medie de acțiune cu capacitate nucleară pentru a lovi Europa, atunci NATO ar trebui să răspundă reciproc în cadrul unei noi strategii duble.

„Informațiile și armele convenționale cu rază lungă de acțiune nu sunt suficiente. Nici armele nucleare „tactice” cu rază scurtă de acțiune lansate din aer sau de pe sol nu sunt suficiente”.

Într-un moment în care informațiile sugerează că Moscova ar putea ataca alianța în termen de cinci ani, aceasta este o nouă abordare de luat în considerare.