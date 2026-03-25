Prima pagină » Știrile zilei » Armata germană vrea să înceapă utilizarea inteligenței artificiale pentru accelerarea procesului decizional

Forțele armate ale Germaniei analizează integrarea unor sisteme de inteligență artificială, cu scopul de a accelera procesul de luare a deciziilor în timpul unui război. Decizia vine ca urmarea a exemplelor observate în Războiul din Ucraina.
Sursă foto: Pexels
Radu Mocanu
25 mart. 2026, 13:27, Știri externe

„Ucrainenii exploatează datele pe care le-au colectat de-a lungul a patru ani de război. Pe baza acestor date, inteligența artificială poate deduce cum a acționat inamicul în situații similare în trecut și poate recomanda contramăsuri”, a explicat generalul Christian Freuding, comandantul armatei germane.  

Freuding a subliniat că procesele de analiza ar putea fi realizate mult mai rapid prin inteligență artificială, punctând că în prezent aceste acțiuni necesită sute de persoane și zile întregi de muncă, potrivit Reuters

Comandantul a precizat că utilizarea datelor provenite atât din conflictul din Ucraina, cât și din exercițiile militare germane, pentru antrenarea acestor sisteme, în concordanță cu principiile operaționale ale Germaniei.

Freuding a susținut că sistemele I.A. vor avea strict un rol consultativ: „Sarcina de a lua decizii analitice și echilibrate va rămâne întotdeauna a omului, a soldatului”. 

Deși un produs specific nu a fost încă selectat, implementarea tehnologiei este o prioritate pentru Berlin. Germania ia în calcul atât soluții dezvoltate în Europa, cât și  tehnologii americane, însă a avertizat: „suveranitatea și securitatea datelor trebuie luate în considerare”.

În acest context, armata Statelor Unite utilizează deja instrumentul AI Maven, dezvoltat de compania Palantir, pentru procesarea datelor de pe câmpul de luptă. 

Citește și

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
10% în plus la pensie, pentru 4.600.000 de pensionari români, începând cu 1 ianuarie 2027
Gandul
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Zodiile care au noroc pe toate planurile în luna aprilie. Cine sunt favoriții astrelor?
CSID
Mașinile electrice și hibride nu vor mai putea parca gratuit în București!
Promotor