Armata germană vrea să înceapă utilizarea inteligenței artificiale pentru accelerarea procesului decizional

„Ucrainenii exploatează datele pe care le-au colectat de-a lungul a patru ani de război. Pe baza acestor date, inteligența artificială poate deduce cum a acționat inamicul în situații similare în trecut și poate recomanda contramăsuri”, a explicat generalul Christian Freuding, comandantul armatei germane.

Freuding a subliniat că procesele de analiza ar putea fi realizate mult mai rapid prin inteligență artificială, punctând că în prezent aceste acțiuni necesită sute de persoane și zile întregi de muncă, potrivit Reuters.

Comandantul a precizat că utilizarea datelor provenite atât din conflictul din Ucraina, cât și din exercițiile militare germane, pentru antrenarea acestor sisteme, în concordanță cu principiile operaționale ale Germaniei.

Freuding a susținut că sistemele I.A. vor avea strict un rol consultativ: „Sarcina de a lua decizii analitice și echilibrate va rămâne întotdeauna a omului, a soldatului”.

Deși un produs specific nu a fost încă selectat, implementarea tehnologiei este o prioritate pentru Berlin. Germania ia în calcul atât soluții dezvoltate în Europa, cât și tehnologii americane, însă a avertizat: „suveranitatea și securitatea datelor trebuie luate în considerare”.

În acest context, armata Statelor Unite utilizează deja instrumentul AI Maven, dezvoltat de compania Palantir, pentru procesarea datelor de pe câmpul de luptă.