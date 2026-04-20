Ce scrie presa internațională despre criza politică de la București

România se pregătește pentru noi turbulențe politice, premierul Ilie Bolojan fiind pregătit să ignore apelul celui mai mare partid de guvernământ de a demisiona, într-o confruntare care ar putea duce la prăbușirea alianței de guvernământ, relatează Bloomberg.
Sorina Matei
20 apr. 2026, 12:43, Politic

Social-democrații urmează să-i retragă sprijinul premierului într-o consultare internă care va avea loc luni, din cauza abordării privind austeritatea de către premierul Bolojan și coordonarea deficitară în cadrul coaliției cvadrilaterale. Criza politică ar putea duce la un guvern minoritar, relatează Bloomberg luni dimineață.

Prim-ministrul, care conduce Partidul Liberal, a promis deja că va rămâne în funcție indiferent de rezultatul votului. Dacă își va respecta angajamentul, acest lucru i-ar putea determina pe social-democrați să depună sau să susțină o moțiune de neîncredere împotriva sa în următoarele săptămâni.

Ruptura coaliției după 10 luni de guvernare. Alarmă pentru investitori

Această ciocnire crește probabilitatea dezbinării coaliției pro-europene de guvernământ, apărută acum 10 luni după cea mai gravă criză politică din ultimele peste trei decenii, cauzată de o decizie fără precedent de anulare a rezultatelor alegerilor prezidențiale.

Noile turbulențe ar putea alarma investitorii și agențiile de rating. Aceștia au avertizat că stabilitatea politică este crucială pentru susținerea eforturilor țării de a reduce cel mai mare deficit bugetar din UE și de a evita o retrogradare la statutul de junk.

România plătește deja cele mai mari dobânzi la împrumuturi dintre competitorii săi regionali, iar obligațiunile denominate în dolari au avut vineri cele mai slabe performanțe pe piețele emergente, din cauza riscului politic crescut.

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a intensificat presiunile vineri.

„De luni, vom avea o nouă realitate politică”, a declarat el într-o conferință de presă. „Ne vom stabili propria cale de urmat și, dacă această cale duce la opoziție, atunci așa să fie.”

Pierderea sprijinului social-democrat l-ar lăsa pe Bolojan fără o majoritate parlamentară, forțându-l să aleagă între a continua cu un guvern minoritar, a trece în opoziție sau a sprijini un alt candidat la funcția de prim-ministru pentru a reconstrui alianța.

Dacă miniștrii social-democrați demisionează din cabinetul său, prim-ministrul va avea la dispoziție 45 de zile pentru a solicita un vot de încredere din partea parlamentului. El își va păstra toate puterile în această perioadă, după numirea unor funcționari interimari în posturile vacante.

Bolojan a sugerat într-un interviu radio de vineri că este pregătit să conducă un guvern minoritar dacă Constituția o permite sau până când va pierde un vot de neîncredere. El a spus că Partidul Liberal al său va refuza să formeze o altă coaliție cu social-democrații în formatul actual.

„Nu sunt un fan al guvernelor minoritare, dar România a mai avut așa ceva”, a spus Bolojan. „Matematica parlamentară nu ne lasă prea multe opțiuni, iar formarea unei majorități nu este ușoară.”

