China și Pakistanul anunță marți, în premieră, o inițiativă de pace în 5 puncte și cer un armistițiu imediat dar și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Este pentru prima oară când două state nucleare se implică direct în cadrul unei inițiative de pace în Orientul Mijlociu, unul dintre state fiind chiar China.

China și Pakistanul susțin că inițiativa planului de pace în cinci puncte vizează „restabilirea păcii și stabilității în regiunea Golfului și a Orientului Mijlociu”.

Propunerea, emisă după discuțiile dintre ministrul chinez de externe Wang Yi și ministrul pakistanez de externe Ishaq Dar, îndeamnă toate părțile să oprească ostilitățile dintre Iran, SUA, Israel și statele din Golf și să înceapă discuțiile de pace sub mediere internațională.

Cadrul propus de cele două state nucleare solicită protejarea infrastructurii civile și nemilitare, avertizând împotriva continuării atacurilor asupra sistemelor energetice, a instalațiilor de desalinizare, a rețelelor electrice și a instalațiilor nucleare pașnice.

Ambele țări solicită, de asemenea, protejarea transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz și restabilirea rapidă a traficului comercial normal pe calea navigabilă.

Planul subliniază respectarea Cartei ONU, poziționând dreptul internațional și diplomația multilaterală ca fundament pentru orice viitoare soluționare.

Islamabadul și-a intensificat implicarea diplomatică în ultimele zile, găzduind puteri regionale precum Arabia Saudită, Turcia și Egipt și sprijinind canale de comunicare indirectă între Washington și Teheran.

Cu toate acestea, până în prezent nu există indicii că eforturile de mediere au produs un progres.