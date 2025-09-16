Comisia Europeană va reintroduce taxele vamale pentru produsele israeliene

Într-un interviu acordat Euronews, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a confirmat strategia de suspendare a dispozițiilor comerciale din cadrul Acordului de asociere între Israel și UE.

Comerțul dintre UE și Israel s-a ridicat la 42.6 miliarde de euro în 2024, iar tratamentul preferențial reprezintă aproximativ 37% din această sumă, a confirmat ea.

„Este o sumă semnificativă, iar în ceea ce privește tratamentul preferențial, 37% din acest comerț beneficiază într-adevăr de tratament preferențial”, a declarat Kallas pentru Euronews.

„Deci, cu siguranță, această măsură va avea un cost ridicat pentru Israel”, a afirmat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat pentru prima dată planul de a viza comerțul israelian cu blocul în cadrul discursului său de săptămâna trecută privind starea UE.

Aprobarea oficială a propunerilor

Comisia urmează să aprobe oficial propunerile miercuri.

Chestiunea trebuie să fie aprobată de o majoritate calificată a statelor membre, ceea ce înseamnă că cel puțin una dintre țările mai mari – Germania sau Italia – va trebui să susțină propunerea pentru ca aceasta să fie adoptată.

Până în prezent, ambele țări au blocat toate propunerile la nivel european menite să exercite presiuni asupra Israelului pentru a schimba cursul războiului.

Kallas a declarat că, dacă țările care blochează progresul măsurilor nu sunt de acord cu planul propus, ar trebui să vină cu alternative, mai ales dacă recunosc că situația din Gaza este „de nesuportat”.

„Întrebarea pe care ați pus-o este foarte corectă. Va fi adoptată în Consiliul (European)?” a spus Kallas.

„Am avut discuții foarte intense în cadrul Consiliului Afaceri Externe cu privire la acest subiect”, a spus Kallas despre blocajul la nivelul UE.

„Întrebarea mea pentru toți omologii, pentru că nu este vorba doar de Germania, a fost: dacă sunteți de acord cu diagnosticul că situația este extrem de gravă, dezastruoasă și de nesuportat, atunci întrebarea este: ce facem în această privință?

„Dacă nu susțineți aceste măsuri, atunci ce măsuri puteți susține? Propuneți alternative”.