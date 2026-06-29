Consumul de energie crește în timpul caniculei. Recomandările IGSU pentru protejarea locuinței de incendii

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aparatele folosite pentru răcirea locuinței sunt folosite mai mult în zilele cu temperaturi extreme.

Aerul condiționat, ventilatoarele, precum și alte electrocasnice cresc consumul de energie.

Instalațiile electrice suprasolicitate pot duce la incendii, avertizează IGSU.

Pentru protejarea locuinței de incendii, IGSU recomandă să: