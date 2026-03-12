UPDATE. Procurorul Daniel Horodniceanu o întreabă pe Chiriac dacă crede că ar trebui modificate legile Justiției și în ce sens. Chiriac răspunde: „Este urgentă intensificarea investigării infracțiunilor de corupție”. Horodniceanu o roagă pe Chiriac să explice ce legătură are ce a spus cu legile Justiției. Dialogul continuă. Horodniceanu o roagă să spună care este urgența procurorului general. Chiriac dă același răspuns.

UPDATE. Claudiu Sandu o întreabă pe Chiriac de ce nu a luat măsuri împotriva unor oficiali BOR: „Deciziile au fost luate conform legii și pe probatoriu. Nu am nimic ce să îmi reproșez”, spune Chiriac.

UPDATE. Cristina Chiriac s-a încurat de mai multe ori, pe mai multe teme, în audierile din CSM: ordinele procurorului general, detașări.

Audiată, Cristina Chiriac a spus că are experiență în anchetarea cauzelor complexe, inclusiv în dosare care cuprind situații de flagrant.

Chiriac a enumerat cazuri în care a lucrat la DNA Iași: președintele CJ Iași, președintele CJ Vaslui, Directorul Institutului de Boli Cardiovasculare Iași, Rectorul Universității Petre Andrei și decanul Facultății de drept. Spune că are în dosare investigații legate de vămi și oameni de afaceri, are experiență în management și „dinamism”.

Șefa DNA Iași a vorbit despre stocul de dosare din Ministerul Public (1,7 milioane) și spune că Parchetul General este într-un „echilibru vulnerabil”.

Cristina Chiriac propune creșterea eficienței actului de Justiție.

În timpul prezentării sale în fața secției de procurori, Cristina Chiriac a citit de pe foi.

Cristina Chiriac este întrebată de lipsa de experiență pentru a conduce Parchetul General: „În ceea ce privește legitimitatea, experiența mea profesională în cauze complexe și management există. (..) Nu pretind că am toate cunoștințele necesare care țin de competența parchetelor locale, dar când voi fi numit procuror general voi avea toată disponibilitatea de a învăța”.

Șefa DNA Iași consideră că DNA ar trebui să preia competența pe investigarea magistraților. Audierea este încă în desfășurare. Răspunsurile Cristinei Chiriac sunt ezitante.

Ieri, Secția pentru Procurori a CSM nu a reușit să dea un vot clar în cazul propunerii ca Alex Florența să fie adjunct al DIICOT, votul fiind de 3 -3 și urmând a fi reluat în ședințele viitoare. Gill Julien Iacobici, propus și el tot ca adjunct al DIICOT, a fost respins de CSM cu un vot de 5 la 1.

Luni, secția pentru procurori a CSM l-a avizat în unanimitate pe Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, pentru șefia Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în locul procurorului Alina Albu.

Deciziile urmează să fie înaintate ministrului Radu Marinescu și ulterior, președintelui Nicușor Dan, pentru numirile efective prin decret.