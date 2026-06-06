Cum a devenit Cristiano Ronaldo miliardar

Înainte de Cupa Mondială FIFA 2022, cariera legendară a lui Cristiano Ronaldo părea brusc nesigură. Lăsat pe bancă de antrenorul lui Manchester United, Erik ten Hag, și confruntat cu întrebări legate de vârsta sa înaintată, atacantul portughez a declarat într-un interviu exploziv acordat lui Piers Morgan, în noiembrie acelui an, că se simte „trădat” de club. La câteva zile după difuzarea interviului, chiar în momentul în care începea turneul din Qatar, Ronaldo și Manchester United au convenit de comun acord să rezilieze contractul, scrie Forbes.

Ce diferență pot face patru ani.

Deși Ronaldo încă își caută primul trofeu de Cupă Mondială, participând în această vară la a șasea ediție din carieră, la vârsta de 41 de ani, perioada sa fără echipă a fost scurtă, iar despărțirea bruscă de Premier League s-a dovedit a fi o binecuvântare pentru contul său bancar. Contractul semnat cu Al-Nassr în ianuarie 2023, reînnoit ulterior pentru încă doi ani în 2025, îi aduce peste 200 de milioane de dolari anual, o sumă uluitoare chiar și pentru un jucător care câștiga deja peste 60 de milioane de dolari pe an pe teren, în Anglia, potrivit estimărilor Forbes.

Astăzi, luând în calcul contractele de sponsorizare și alte afaceri, pe lângă salariu și bonusuri de performanță, Ronaldo este primul sportiv care depășește 2 miliarde de dolari câștiguri în carieră în timp ce este încă activ (înainte de taxe și comisioane și fără ajustarea la inflație). El este acum și miliardar, cu o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari.

Ronaldo devine unul dintre doar patru sportivi activi incluși în lista miliardarilor realizată de Forbes, alături de LeBron James, Tiger Woods și rivalul său de lungă durată, Lionel Messi, care a intrat și el recent în acest clasament. Fostul star David Beckham s-a alăturat de asemenea clubului miliardarilor, în parte datorită participației sale minoritare la Inter Miami CF.

Reprezentanții lui Ronaldo au refuzat să comenteze despre averea sa, însă într-un alt interviu acordat lui Morgan, în noiembrie 2025, cu un ton mult mai triumfător decât conversația lor anterioară, fotbalistul a spus că își urmărește atent finanțele și a susținut că este miliardar de ani buni.

„A fost obiectivul meu să ajung la acest număr”, a spus Ronaldo. „Este ca și cum ai câștiga Balonul de Aur.”

Ronaldo făcea referire la Balonul de Aur, premiu pentru cel mai bun jucător din lume, pe care l-a câștigat de cinci ori, mai mult decât oricine în afară de Messi. Încrederea sa debordantă l-a transformat în contraponderea perfectă pentru stilul discret al argentinianului. După ce Ronaldo a câștigat primul său Balon de Aur, în perioada sa inițială la Manchester United, în 2008, Nike a lansat o campanie de marketing cu sloganul „Dragostea voastră mă face puternic; ura voastră mă face de neoprit”.

Dar cei doi giganți ai fotbalului au multe lucruri în comun, începând cu ascensiunea lor pe scena globală încă din adolescență.

Născut pe insula Madeira, în Oceanul Atlantic, la sute de kilometri de Portugalia continentală, Ronaldo a fost remarcat de scouterii de la Sporting CP și s-a mutat la Lisabona la vârsta de 12 ani, în 1997. A debutat la echipa mare a lui Sporting în 2002, la 17 ani, iar prestațiile sale au fost suficient de impresionante pentru a semna un an mai târziu cu Manchester United, pentru o sumă de transfer de aproximativ 20 de milioane de dolari.

În șase ani sub conducerea lui Alex Ferguson, Ronaldo a devenit un star, ajutând echipa să câștige trei titluri consecutive în Premier League, înainte de a face pasul către Real Madrid în 2009, pentru o sumă record de aproximativ 130 de milioane de dolari.

Ulterior, Ronaldo a evoluat la Juventus timp de trei ani, a revenit pentru scurt timp la Manchester United, iar apoi a ajuns la Al-Nassr. De-a lungul carierei, a câștigat opt titluri de campion (trei în Premier League, două în La Liga, două în Serie A și titlul din 2026 în Saudi Pro League) și cinci trofee UEFA Champions League.

De asemenea, a condus Naționala Portugaliei către primul trofeu major, la Campionatul European de Fotbal 2016. Între meciurile de club și cele internaționale, Ronaldo a marcat un record de 973 de goluri și a declarat în repetate rânduri că vrea să ajungă la 1.000 înainte de retragere.

Veniturile sale au reflectat acest succes.

Ronaldo a apărut pentru prima dată pe lista Forbes a celor mai bine plătiți fotbaliști în 2008, cu aproximativ 18,5 milioane de dolari, și s-a menținut în top 10 sportivi, indiferent de disciplină, din 2010 încoace. În acest an ocupă locul 1, cu aproximativ 300 de milioane de dolari câștigați în ultimele 12 luni: 235 de milioane din activitatea sportivă și 65 de milioane din alte surse, egalând recordul stabilit de Floyd Mayweather Jr. în 2015. Ronaldo este cel mai bine plătit sportiv din lume de patru ani consecutiv și de șase ori în total, fiind depășit doar de Woods, care a ocupat prima poziție de 11 ori.

Este atât de asociat cu acest clasament, încât Conor McGregor i-a spus în 2016 că speră să-l depășească. Când a reușit acest lucru în 2021, după vânzarea brandului său de whisky Proper No. Twelve, a declarat: „Mă bucur că l-am depășit pe Ronaldo anul acesta”.

Această perioadă lungă de câștiguri i-a adus lui Ronaldo un record de 1,4 miliarde de dolari venituri din teren și un total de 2,1 miliarde de dolari, depășindu-l pe Messi, cu aproximativ 1,8 miliarde, și pe Woods, cu puțin sub 2 miliarde.

Ronaldo a reușit probabil să păstreze o parte mai mare din acești bani în ultimii ani, jucând în Arabia Saudită, unde nu există impozit pe venitul personal. Totuși, în trecut a încercat și să-și reducă povara fiscală. La fel ca Messi, a avut probleme în instanțele din Spania pentru presupusa evitare a taxelor din contractele de sponsorizare din perioada Real Madrid, prin direcționarea banilor către companii offshore. A acceptat să plătească o amendă de 22 de milioane de dolari în 2019 pentru a închide cazul.

În timp ce mulți sportivi atrași în Arabia Saudită de salarii uriașe au pierdut din expunere și din veniturile din sponsorizări, brandul lui Ronaldo, cu aproape un miliard de urmăritori pe Instagram, Facebook și X, îi oferă avantajul ambelor lumi. Portofoliul său include peste zece parteneriate pe termen lung, printre care Binance, Herbalife și Therabody, dar și un contract pe viață cu Nike. În plus, administrează un canal de YouTube cu aproape 80 de milioane de abonați.

Ronaldo a făcut pași importanți și în antreprenoriat. Brandul său CR7 include săli de fitness, parfumuri, ceasuri și îmbrăcăminte, precum și un lanț de hoteluri de lux lansat în 2016, în parteneriat cu Pestana Hotel Group. Acesta operează în prezent cinci proprietăți, inclusiv un hotel deschis în 2021 în Times Square, în New York.

Ca investitor, Ronaldo a cumpărat acțiuni la Whoop în 2024 și a participat la o rundă de finanțare de 575 de milioane de dolari, care a evaluat compania la 10,1 miliarde. De asemenea, a investit o sumă nedezvăluită în startupul de inteligență artificială Perplexity AI și a achiziționat 25% din clubul spaniol UD Almería, demonstrând că nu are de gând să încetinească pe măsură ce cariera sa sportivă se apropie de final.

„Când ajungi la un anumit nivel, banii nu mai contează, în opinia mea, dar este întotdeauna bine să ai mai mulți”, a spus Ronaldo în interviul de anul trecut. „Suntem oameni. Nu suntem niciodată mulțumiți cu ceea ce avem.”