Curs valutar, 17 septembrie. Euro urcă, iar aurul și-a temperat creșterea

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 17 septembrie 2025: moneda europeană a urcat din nou. Aurul a fost evaluat în scădere
Maria Miron
17 sept. 2025, 13:23, Economic

Euro a continuat să urce, fiind cotată de BNR la 5,0670 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,2778 lei, respectiv 5,8389 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în creștere, la 5,4387 lei.

Gramul de aur a fost mai ieftin cu aproximativ 5 lei, fiind evaluat la 504,5467 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,8945 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0670
Dolarul SUA USD 4,2778
Francul elvețian CHF 5,4387
Lira sterlină GPB 5,8389
Gramul de aur XAU 504,5467
Dolarul australian AUD 2,8544
Dolarul canadian CAD 3,1107
Coroana cehă CZK 0,2084
Coroana daneză DKK 0,6788
Lira egipteană EGP 0,0888
100 Forinți maghiari HUF 1,2998
100 Yeni japonezi JPY 2,9237
Leul moldovenesc MDL 0,2599
Coroana norvegiană NOK 0,4358
Zlotul polonez PLN 1,1914
Coroana suedeză SEK 0,4624
Lira turcească TRY 0,1035
Rubla rusească RUB 0,0514
Leva bulgărească BGN 2,5908
Randalul sud-african ZAR 0,2460
Realul brazilian BRL 0,8079
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6021
Rupia indiană INR 0,0487
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3106
Peso-ul mexican MXN 0,2340
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5565
Dinarul sârbesc RSD 0,0432
Hryvna ucraineană UAH 0,1039
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1646
Bahtul thailandez THB 0,1348
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5502
100 Rupii indoneziene IDR 0,0261
Shekelul israelian ILS 1,2844
100 Coroane islandeze ISK 3,5434
Ringgitul malaysian MIR 1,0213
Peso-ul filipinez PHP 0,0752
Dolarul singaporez SGD 3,3515
DST XDR 5,8945

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.