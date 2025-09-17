Curs valutar, 17 septembrie. Euro urcă, iar aurul și-a temperat creșterea

Euro a continuat să urce, fiind cotată de BNR la 5,0670 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,2778 lei, respectiv 5,8389 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în creștere, la 5,4387 lei.

Gramul de aur a fost mai ieftin cu aproximativ 5 lei, fiind evaluat la 504,5467 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,8945 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0670 Dolarul SUA USD 4,2778 Francul elvețian CHF 5,4387 Lira sterlină GPB 5,8389 Gramul de aur XAU 504,5467 Dolarul australian AUD 2,8544 Dolarul canadian CAD 3,1107 Coroana cehă CZK 0,2084 Coroana daneză DKK 0,6788 Lira egipteană EGP 0,0888 100 Forinți maghiari HUF 1,2998 100 Yeni japonezi JPY 2,9237 Leul moldovenesc MDL 0,2599 Coroana norvegiană NOK 0,4358 Zlotul polonez PLN 1,1914 Coroana suedeză SEK 0,4624 Lira turcească TRY 0,1035 Rubla rusească RUB 0,0514 Leva bulgărească BGN 2,5908 Randalul sud-african ZAR 0,2460 Realul brazilian BRL 0,8079 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6021 Rupia indiană INR 0,0487 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3106 Peso-ul mexican MXN 0,2340 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5565 Dinarul sârbesc RSD 0,0432 Hryvna ucraineană UAH 0,1039 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1646 Bahtul thailandez THB 0,1348 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5502 100 Rupii indoneziene IDR 0,0261 Shekelul israelian ILS 1,2844 100 Coroane islandeze ISK 3,5434 Ringgitul malaysian MIR 1,0213 Peso-ul filipinez PHP 0,0752 Dolarul singaporez SGD 3,3515 DST XDR 5,8945

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.