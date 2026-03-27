Dominic Fritz atacă PSD: Zici una și faci alta. Nu mai am așteptări să se țină de cuvânt partenerii de coaliție

Dominic Fritz a criticat acțiunile Partidului Social Democrat din ultimele zile.

„Ieri, nici nu a apucat să termine Sorin Grindeanu să ne transmită din Bruxelles că PSD „exclude orice variantă de colaborare” cu AUR, că în România, colegii lui PSD din Parlament anunțau că vor vota moțiunea inițiată de extremiști”, transmite Fritz pe Facebook.

Aflat în vizită la Bruxelles pentru a se întâlni cu mai mulți oficiali europeni, președintele PSD, Sorin Grindeanu s-a declarat îngrijorat de „apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion”.

Mai târziu, în cadrul unei intervenții la o televiziune, liderul social-democrat a spus că exclude „orice alianță cu partide extremiste, în speță cu AUR”.

În luna martie, grupul Pace Întâi România a depus o moțiune simplă la Senat împotriva ministeri Mediului, Diana Buzoianu, iar liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir a anunțat că senatorii social-democrați vor vota moțiunea.

Fritz atrage atenția că prin acest demers PSD încalcă protocolul de coaliție, atenționând că este a doua abatere.

„nu mai am așteptări să se țină de cuvânt partenerii de la PSD, nu față de USR oricum. Ce mi-e greu însă să înțeleg e cum pot să-și inducă în eroare propriii alegători în halul ăsta. Când în mod constant zici una și faci alta, chiar nu începe să zgârie un pic la ureche?”, mai spune liderul USR.