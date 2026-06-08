„ Fără grefieri, justiția se blochează”, susțin ei. „Grefierii protestează în 2026 pentru respect, echitate și recunoașterea muncii lor”, arată o parte din mesaje.

și personalul conex din instanțe și parchete. Potrivit hotărârii adoptate pe 27 mai în Adunarea Generală Extraordinară a sindicatului, activitatea curentă va fi suspendată parțial în instanțe și parchete, iar programul cu publicul va fi redus la jumătate.

Sindicatul acuză o nouă „înghețare salarială”

Reprezentanții grefierilor afirmă că actualul proiect al legii salarizării ar putea bloca din nou veniturile personalului auxiliar pentru încă cel puțin cinci ani. Sindicatul amintește experiența Legii 153/2017, despre care spune că a generat ani întregi de procese și recalculări salariale după ce salariile din Justiție au fost plafonate fără corelare cu drepturile recunoscute ulterior de instanțe. În document, sindicaliștii afirmă că personalul auxiliar și conex din instanțe „nu a beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani”, iar creșterile recente au venit doar în urma unor hotărâri judecătorești definitive.

„Economiile” de acum vor costa statul mai mult mai târziu

Sindicatul avertizează că reducerea coeficienților salariali ar putea genera din nou costuri uriașe pentru stat prin litigii, executări silite și plata diferențelor salariale. Potrivit documentului, aparenta economie bugetară obținută prin menținerea unor salarii mai mici produce în realitate cheltuieli suplimentare ulterioare prin dobânzi, despăgubiri și procese pierdute de stat. Sindicaliștii mai susțin că proiectul ignoră chiar principiile declarate ale noii legi, precum egalitatea, nediscriminarea și ierarhizarea corectă a funcțiilor din sistemul public.

Protestele ar putea escalada

Conducerea Sindicatului DICASTERIAL a fost mandatată să participe la toate formele de protest organizate împreună cu Federația PUBLISIND și să continue negocierile cu Ministerul Muncii și Ministerul Justiției. În cazul în care revendicările nu vor fi incluse în forma finală a legii, sindicaliștii amenință cu proteste publice extinse, suspendarea activităților neesențiale și alte acțiuni sindicale. Hotărârea adoptată de sindicat vorbește inclusiv despre riscul reapariției unui „nou val de litigii sistemice”, incompatibil cu obligațiile asumate de România prin PNRR privind predictibilitatea cheltuielilor publice.