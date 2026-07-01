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Bolojan: „Sistemul pervertit”, alcătuit din rețele de interese care se susțin reciproc. „Poate fi și un sistem mafiot”

Grupuri de interese economice și politice „parazitează” statul și pot bloca schimbările chiar și atunci când Guvernul încearcă să implementeze reforme, afirmă premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, „sistemul pervertit” nu este sistemul instituțiilor statului, ci rețele de interese care se susțin reciproc.
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Maria Miron
01 iul. 2026, 19:39, Politic
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Întrebat miercuri, în emisiunea Friendly Fire, ce înseamnă „sistemul” despre care vorbește președintele Nicușor Dan și dacă, în perioada în care a fost premier și președinte interimar, a intrat în conflict cu acesta, Ilie Bolojan a spus că nu se referă la instituțiile statului, ci la rețele de decizie și de interese care perturbă funcționarea acestora.

Moderatorii au amintit că, întrebat anterior ce spune despre „foști securiști comuniști care domină serviciile de informații românești”, președintele a răspuns că este „șeful sistemului”.

„Sistemele, la figurat, înseamnă sisteme care nu funcționează corespunzător, înseamnă rețele de decizie într-o formă sau alta care perturbă activitatea adevăratelor sisteme și care ne creează probleme” , a afirmat Bolojan.

El a explicat că astfel de rețele reunesc persoane din domenii diferite, unite de interese comune.

„Poate să fie și un sistem mafiot sau un sistem de interese, un sistem de susținere, un sistem de blocare. Asta înseamnă mulți oameni care sunt pe funcții, oameni care nu mai sunt angajați, dar au o istorie în spate”, a spus fostul premier.

„Parazitează în foarte multe locuri statul român”

Bolojan spune că aceste mecanisme se regăsesc în numeroase instituții și pot împiedica aplicarea reformelor.

„Atunci când vrei să faci o reformă într-o zonă, te trezești cu o contrareacție dintr-o zonă total diferită care te poate bloca, pentru că oamenii care au câștiguri din această zonă sunt conectați cu ceilalți oameni”, a declarat el.

Premierul interimar a explicat că aceste rețele reprezintă ceea ce el numește „sistemul pervertit”.

„Asta-i sistemul pervertit, nu sistemul de instituții al statului, ci rețele de oameni care se susțin unii pe alții. (…) Astea sunt niște sisteme care parazitează în foarte multe locuri statul român”, a declarat acesta.

Pentru a ilustra modul în care funcționează aceste rețele, Bolojan a dat exemplul obținerii unui ATR (aviz tehnic de racordare) , afirmând că există situații în care anumite persoane din instituții îl pot elibera „pe baza unei scurtături”, ceea ce permite rezolvarea mai rapidă a unor probleme.

Foști angajați ai statului în rețele de influență

Bolojan a mai spus că astfel de rețele sunt alcătuite din persoane care au activat în diferite instituții ale statului, inclusiv în serviciile de informații, și care, după ieșirea din funcție, ajung să fie implicate în diverse proiecte.

„Oameni care au fost angajați în toate sistemele, că sunt în politică, că sunt în serviciile de informație, că sunt în diferite ministere (…) după ce nu mai sunt activi, îi vezi implicați în tot felul de proiecte. Dar asta este o realitate”, a declarat acesta.

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