Prima pagină » Știrile zilei » Grindeanu, după întâlnirea cu sindicatele: Cerințele lor să fie susținute și transmise la nivelul Coaliției de către PSD

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va „susține și transmite” cererile sindicaliștilor în cadrul coaliției de guvernare. Mișcarea vine după ce liderii sindicali nu s-au prezentat la Consiliul Național Tripartit, preferând să se întâlnească cu liderul social-democrat.
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
25 mart. 2026, 13:51, Politic

După întâlnirea de miercuri dintre Sorin Grindeanu și liderii principalelor mișcări sindicale, liderul PSD a spus că principala nemulțumire exprimată este lipsa de dialog din partea premierului Ilie Bolojan. 

Principala nemulțumire a sindicatelor, exprimată în întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Parlament, este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan. Liderii principalelor confederații sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuțiile avute la nivelul guvernului au fost pur formale”, se arată în mesajul publicat miercuri de Sorin Grindeanu, pe Facebook. 

În urma întâlnirii, Grindeanu a anunțat că Partidul Social Democrat se angajează să reprezinte cererile sindicaliștilor în cadrul coaliției de guvernare. 

Prin urmare, am decis împreună o formă periodică de consultare cu sindicatele, iar cerințele lor să fie susținute și transmise la nivelul Coaliției de către Partidul Social Democrat”, spune președintele PSD. 

Grindeanu a lansat și o serie de atacuri la modul de guvernare al lui Ilie Bolojan: „De prea multe ori până acum numeroase decizii au fost  luate arbitrar și inflexibil, provocând suferințe sociale și economice majore: recesiune tehnică, scăderea producției industriale și a consumului, scăderea accelerată a puterii de cumpărare sau deprofesionalizarea masivă a sectorului bugetar în domenii critice”. 

Miercuri, de la ora 11:00, la Guvern era programată o întâlnire a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, însă liderii sindicali au boicotat ședința. 

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
10% în plus la pensie, pentru 4.600.000 de pensionari români, începând cu 1 ianuarie 2027
Gandul
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Zodiile care au noroc pe toate planurile în luna aprilie. Cine sunt favoriții astrelor?
CSID
Mașinile electrice și hibride nu vor mai putea parca gratuit în București!
Promotor