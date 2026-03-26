Guvernul pregătește un OUG prin care statul poate interveni pentru salvarea activelor strategice

„Am elaborat, împreună cu Ministerul Energiei, un proiect de ordonanță de urgență care oferă statului instrumentele concrete pentru a interveni în situații în care capacități economice sau infrastructuri considerate strategice sunt în pericol”, se arată în mesajul publicat joi pe Facebook de ministrul Darău.

Potrivit ministrului, statul va avea prioritate în cazul vânzării unor active considerate strategice, pentru a preveni transferul acestora în situații care ar putea afecta interesele economice ale României.

Proiectul mai prevede soluții pentru sprijinirea companiilor aflate în dificultate pentru a „fi salvate capacități de producție și evitate situațiile în care acestea sunt pierdute sau degradate în timpul unor proceduri lungi de insolvență”.

În plus, sunt incluse și mecanisme pentru „menținerea funcționării unor activități esențiale în perioade de tranziție, astfel încât procese industriale importante să nu fie oprite brusc, cu efecte ireversibile”.

Darău a explicat că intervențiile statului vor fi limitate și reglementate prin filtre instituționale, inclusiv la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în funcție de circumstanțe.

Ministrul Economiei susține că proiectul vizează să aducă stabilitatea care „înseamnă locuri de muncă care nu dispar peste noapte atunci când o companie importantă intră în dificultate”.

„În același timp, vorbim despre capacitatea României de a-și păstra funcționale sectoare esențiale, de la energie și industrie până la alte domenii care susțin economia reală și reduc dependențele externe”, mai spune Darău.

Ministrul mai spune că proiectul „Este un instrument care lipsea până acum și care va permite statului român să acționeze la timp, într-un context în care miza nu mai este doar economică, ci ține de stabilitate și de capacitatea României de a-și proteja interesele strategice”.