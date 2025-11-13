Prima pagină » Știrile zilei » Ilie Bolojan: Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, singura opțiune pentru viitor

Ilie Bolojan: Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, singura opțiune pentru viitor

Premierul Ilie Bolojan afirmă, în timpul vizitei lui Alexandru Munteanu la Palatul Victoria, că va colabora strâns cu Guvernul de la Chișinău, subliniind că integrarea în UE reprezintă singura cale de a răspunde aspirațiilor cetățenilor și de a crește nivelul de trai în Republica Moldova.
Gabriel Pecheanu
13 nov. 2025, 12:48, Politic

Ilie Bolojan a precizat că sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova este esențial pentru consolidarea dezvoltării economice și sociale a țării.

„Vom lucra îndeaproape cu Guvernul de la Chișinău, deoarece aderarea la Uniunea Europeană este singura opțiune în măsură să răspundă aspirațiilor de viitor și să ducă la creșterea nivelului de trai al cetățenilor Republicii Moldova”, a afirmat pe platforma X premierul Bolojan.

Prima vizită externă a lui Munteanu, în România

Vizita lui Alexandru Munteanu la București marchează și primul său contact extern de la preluarea conducerii Guvernului de la Chișinău. Discuțiile cu premierul român vor fi centrate pe proiecte și inițiative comune, în contextul geostrategic regional actual, punând accent pe consolidarea cooperării bilaterale.

Evenimentul are loc cu o zi înainte ca Republica Moldova să preia, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat pe care țara vecină îl va deține timp de șase luni.