Irak a ajuns la un acord cu autoritățile iraniene pentru tranzitul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz

Autoritățile de la Bagdad au anunțat că au ajuns la un acord cu Teheranul pentru ca petrolierele sale să poată traversa Strîmtoarea Ormuz, pe fondul perturbării exporturilor de țiței în urma începerii războiului din Orientul Mijlociu.
Sursa foto: X
Radu Mocanu
17 mart. 2026, 10:54, Știri externe

Ministrul irakian al Petrolului, a declarat marți, pentru Al Jazeera că Bagdadul a ajuns la un acord cu Teheranul care permite navelor irakiene să tranziteze Strâmtoarae în siguranță. Anunțul vine la o zi după ce ministrul iranian de Externe a spus că Strâmtoarea este închisă pentru „dușamnii noștrii”.

Anterior, Hayan Abdel Ghani, ministrul irakian al Petrolului, a anunțat că poartă discuții cu autoritățile de la Teheran pentru tranzitul în siguranță al petrolierelor irakiene, prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul atacurilor recente asupra tranzitului de petrol, potrivit agenției irakiene de stat, citată de Reuters

În paralel, Bagdadul lucrează la reactivarea conductei Kirkuk-Ceyhan, o rută strategică ce ar permite exportul direct de petrol către Turcia, fără a mai tranzita Kurdistanul. Oficialul a anunțat că o secțiune de 100 de kilometri a conductei va fi inspectată în decurs de o săptămână pentru a facilita reluarea exporturilor din Kirkuk.

Guvernul estimează că redeschiderea conductei ar putea facilita exportul a 250.000 de barili de petrol pe zi, într-o fază incipientă, cu posibilitatea de a ajunge la până la 450.000 de barili zilnic dacă vor fi incluse și resursele din Kurdistan.

Conducta, cu o lungime totală de aproximativ 960 de kilometri, a fost închisă în 2014 în urma atacurilor repetate ale Statului Islamic. Prin această conductă, tranzita 0.5% din fluxul internațional de petrol. 

