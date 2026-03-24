Iranul a oprit exporturile de gaze către Turcia după atacul de la South Pars

Iranul a oprit exporturile de gaze naturale către Turcia în urma atacului israelian asupra zăcământului de gaze South Pars pe 18 martie, potrivit unui raport al Bloomberg News, care citează surse.

Turcia a obținut aproximativ 14% din gazele sale naturale din Iran anul trecut, conform datelor de la Asociația Distribuitorilor de Gaze Naturale din Turcia.

Ankara continuă să importe gaze din Rusia și Azerbaidjan, principalii săi furnizori, și are stocuri disponibile pentru utilizare, au declarat sursele.

Durata opririi aprovizionării cu Iranul rămâne neclară. Ministerul Energiei din Turcia a refuzat să comenteze.

Israelul a atacat South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, marțea trecută. Teheranul a răspuns cu atacuri asupra activelor energetice aparținând statelor arabe din Golful Persic, inclusiv complexul Ras Laffan din Qatar, care produce aproximativ o cincime din gazul natural lichefiat la nivel mondial.

Și furnizarea gazului iranian către Irak s-a oprit după atacul asupra instalațiilor de gaze din South Pars, săptămâna trecută.