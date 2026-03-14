Italia și Malta monitorizează un petrolier rusesc care plutește în derivă. Ce îngrijorări sunt

Tancul petrolier deteriorat Arctic Metagaz, care transportă în principal gaz lichefiat, plutește în Marea Mediterană și s-ar putea apropia de Malta, raportează presa italiană, citând agenția Ansa.

Potrivit surselor, nava de 277 de metri se află în apropierea insulei italiene Linosa și se deplasează fără echipaj, sub influența curenților. Autoritățile malteze pregătesc deja un plan de intervenție în cazul unei situații de urgență.

Există îngrijorări privind faptul că la bord mai sunt mii de tone de gaz. Nava deteriorată ar putea reprezenta o amenințare pentru alte nave și pentru mediul înconjurător.

Prim-ministrul Maltei, Robert Abela, a anunțat pregătirea unor măsuri de urgență, iar guvernul italian a ținut o ședință de urgență.

Roma a anunțat că este pregătită să ofere asistență, dacă situația se va înrăutăți.

Tancul a suferit deteriorări după o explozie în largul coastei Libiei de săptămâna trecută.

Rusia susține că nava a fost atacată de o dronă maritimă ucraineană. Echipajul a reușit să fie evacuat, însă nava a rămas pe mare, cu o înclinare puternică.

Potrivit surselor italiene, nave militare și de salvare se află deja în apropiere, încercând să prevină o potențială catastrofă ecologică.