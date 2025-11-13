Ivan dă asigurări că nu există condiții obiective pentru a justifica o creștere a prețului la pompă. Ministrul Energiei cere controale

„În momentul de față, nu există condiții obiective pentru a justifica o creștere a prețului la pompă. Și rog toate instituțiile care sunt abilitate pentru a verifica aceste elemente să-și facă treaba”, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

El a explicat că, în prezent, România beneficiază de producție internă suficientă de benzină și motorină, dar și de importuri masive, ceea ce asigură stabilitatea prețurilor.

„Nu suntem în situația altor țări dependente de o singură rafinărie, cum este Bulgaria, iar piața de carburanți din România este clară și stabilă”, a subliniat Ivan.

Un grup de lucru a elaborat deja un draft de act normativ care urmează să fie completat de Ministerul de Externe, Ministerul de Finanțe și Ministerul Economiei, pentru a se asigura că eventualele perturbări provocate de sancțiunile SUA asupra Lukoil nu afectează nici cetățenii, nici angajații companiei, nici partenerii comerciali.

„Scopul este clar: limitarea impactului negativ asupra populației și asupra angajaților”, încheie Bogdan Ivan.

Nicușor Dan, despre situația Lukoil în România

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit miercuri clarificări referitoare la o posibilă preluare a companiei Lukoil în România. Întrebat dacă a existat o discuție cu Guvernul pe această temă, Nicușor Dan a explicat că există un grup de lucru la nivel guvernamental, de care este informat.

Potrivit președintelui, activitatea comercială a Lukoil în România include o rafinărie și aproximativ 100 de benzinării, ponderea acestora din urmă nefiind foarte importantă.

„Importantă este rafinăria. În acest moment ea este închisă pentru mentenanță, urmând să fie redeschisă în câteva săptămâni. După cum se vede, faptul că ea este închisă nu afectează fluxul, însă pe termen mediu și lung, dacă ea nu ar mai procesa, nu ar mai rafina, ne-ar obliga să importăm mai mult. Asta este problema”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință.

Sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii asupra Lukoil și filialelor sale urmăresc blocarea veniturilor care alimentează economia de război a Rusiei. Deși în România nu se folosește țiței rusesc, activitățile ar putea fi afectate, întrucât sancțiunile americane se aplică tuturor entităților controlate în proporție de cel puțin 50% de companiile vizate. În aceste condiții, autoritățile române trebuie să decidă dacă permit vânzarea activelor, intervin direct sau continuă activitatea, asumându-și riscurile generate de sancțiuni.