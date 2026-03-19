Kaja Kallas susține că UE are mecanisme de a ocoli veto-ul Ungariei în privind împrumutul pentru Ucraina

„Există alternative, dar să vedem cum merge. Va fi nevoie și de un anumit caracter politic din partea noastră, a tuturor”, a spuss Kaja Kallas, înaintea reuniunii Consiliului European, relatează Reuters.

Declarația vine pe fondul presiunii exercitate de statele membre asupra guvernului Budapesta pentru retragerea veto-ului dat împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Premierul ungar, Viktor Orban, a justificat opoziție, prin tensiunile cu Kievul, generate de oprirea fluxului de petrol prin conducta Drujba.

Conducta Drujba a fost avariată într-un atac rusesc, la finalul lunii ianuarie, iar autoritățile de la Kiev au anunțat că livrarea de țiței nu va fi reluată prea curând, având în vedere avariile susținute.

Atât premierul Orban, cât și Robert Fico, premierul Slovaciei s-au împotrivit atât împrumutului acordat Ucrainei, cât și noului pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei, anunțând că o schimbare de poziție va veni după ce tranzitul de petrol va fi reluat prin Drujba.