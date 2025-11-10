Prima pagină » Știrile zilei » Mesajul lui Grindeanu pentru Bolojan: Nu se poate

Mesajul lui Grindeanu pentru Bolojan: Nu se poate

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu este acceptabil ca premierul să refuze să vină în Parlament pentru informări. „Nu se poate să nu vii. Nu se prea poate. Nu se poate să nu vii”, a declarat Grindeanu, precizând că subiectul va fi discutat marți în ședința coaliției.
Moșteanu, despre dosarul „Mită la MApN”: O să mai fie chestii pe care o să le vedeți în perioada care urmează
Moșteanu, despre dosarul „Mită la MApN”: O să mai fie chestii pe care o să le vedeți în perioada care urmează
Nicușor Dan afirmă că investițiile și o abordare nouă pot să revitalizeze foarte repede oportunitățile industriei românești de apărare
Nicușor Dan afirmă că investițiile și o abordare nouă pot să revitalizeze foarte repede oportunitățile industriei românești de apărare
Nicușor Dan: „România stă destul de bine pe zona de industrie de Apărare. Avem oameni în acest domeniu”
Nicușor Dan: „România stă destul de bine pe zona de industrie de Apărare. Avem oameni în acest domeniu”
Nicușor Dan, despre domeniul în care România poate deveni hub regional de inovație și producție
Nicușor Dan, despre domeniul în care România poate deveni hub regional de inovație și producție
Ministrul Justiţiei: Omorul motivat de gen să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă
Ministrul Justiţiei: Omorul motivat de gen să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă
Gabriel Pecheanu
10 nov. 2025, 14:43, Politic

„Ca să fim clari, noi am cerut la Camera Deputaților să se vină lunea trecută în Parlament pentru informare, nimic altceva. Informare. După care ni s-a transmis că programul nu permite, după care noi am mers cu cabinetul meu, a transmis către cabinetul primului ministru că suntem la dispoziție, nu facem niciun fel de impunere, să ne transmită când găsește o oră în săptămânile care urmează să vină în Parlament să informeze Parlamentul. Până acum n-am primit un răspuns”, spune Sorin Grindeanu.

El precizează că va discuta subiectul marți, la ședința de Coaliție.

Mesajul lui Grindeanu pentru Bolojan: Nu se poate

„Vreau să fac o subliniez. Nu merge să nu vii. Nu se prea poate. Nu se poate să nu vii”, afirmă liderul PSD.

Întrebat dacă a discutat în privat cu premierul despre acest subiect, el a spus: „Nu sunt lucruri private. Noi am cerut public să se vină, să facă o informare. Acestea nu se fac la colț de masă. Vorbește președintele unui partid cu președintele altui partid… Vorbim de securitatea României. Astea sunt lucruri pe care le facem în mod transparent. Informez. Asta am și cerut. Nici o discuție politică. Să informăm pe Românie în ce situație suntem și care sunt planurile de viitor.
Atât. Nimic altceva. Nu mi se pare că e un subiect care poate fi abordat politic așa cum se încearcă”.

Când merge Bolojan în Parlament

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre chemarea sa în Parlament, de către PSD, săptămâna aceasta se va stabili această dată şi se va prezenta pentru a da orice fel de explicaţii pe temele pe care parlamentarii le consideră necesare.

 