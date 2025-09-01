Ministerul Economiei verifică agenția Cocktail Holidays după problemele întâmpinate de turiști

Ministerul Economiei monitorizează situația agenției de turism Cocktail Holidays și menține un dialog permanent atât cu operatorul, cât și cu misiunile diplomatice românești din țările unde se află turiști.

În paralel, inspectorii desfășoară o acțiune de control pentru a verifica respectarea obligațiilor legale și contractuale, fiind solicitate documente justificative pentru fiecare pachet de servicii de călătorie.

Conform datelor transmise de agenție, în weekendul trecut au revenit în țară 27 de turiști din Grecia (vineri), 50 din Turcia (sâmbătă), iar duminică au sosit alți 5 turiști din Turcia și 48 din Grecia.

Pentru luni era programată și întoarcerea a 56 de turiști din Turcia.

În Rhodos, nouă persoane, mai exact, șapte adulți și doi copii au întâmpinat dificultăți din cauza întârzierilor în transmiterea plăților către unitatea de cazare, însă situația a fost remediată.

Cocktail Holidays caută soluții pentru plecările viitoare, iar turiștii sunt informați despre posibile inconveniente.

Luni, la nivelul ministerului au fost depuse patru sesizări de la persoane care și-au achiziționat vacanțe pentru perioada următoare.

Autoritățile subliniază că retururile turiștilor sunt gestionate de agenție și partenerii săi, în timp ce MEDAT are doar rol de monitorizare și coordonare instituțională, păstrând legătura cu operatorul, partenerii și turiștii afectați.