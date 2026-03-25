Ministrul Apărării din Taiwan, despre livrările americane de arme: Există un sentiment de urgență

„În ceea ce privește porțiunile care au înregistrat întârzieri, Statele Unite au înființat deja o echipă specială de proiect pentru a accelera programele de armament relevante și a ne ajuta să recuperăm termenele limită cât mai repede posibil”, spune Koo.

„De asemenea, am explicat în repetate rânduri că sentimentul de urgență al SUA în a ne ajuta să ne consolidăm capacitățile de autoapărare cât mai repede posibil este, de fapt, destul de ridicat”, a mai adăugat ministrul Apărării de la Taipei, citat de Reuters.

Printre cele mai importante întârzieri se numără contractul din 2019 pentru 66 de avioane de luptă F-16V produse de Lockheed Martin, dotate cu sisteme avansate de armament și radar, menite să contracareze forțele aeriene chineze.

Potrivit lui Koo, livrările de avioane F-16V vor începe în acest an, producția fiind realizată la capacitate maximă.

De asemenea, livrarea comenzilor de armament Taiwanului reprezintă o prioritate și pentru oficialii Statelor Unite. Anterior, directorul Agenției de Cooperare pentru Securitate și Apărare a SUA a dezvăluit că în 2023 a dat o directivă care să prioritizeze producția de armament destinată Taiwanului.