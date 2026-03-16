Ministrul german de externe îl înfruntă pe Trump: „Nu vom participa la acest conflict”

„Dreptul internațional nu trebuie… să conducă la posibilitatea ca un regim nedrept precum Iranul să continue pur și simplu. Susținem dreptul internațional… dar există și eșecuri”, spune Johann Wadephul, ministrul de externe al Germaniei, într-o intervenție televizată.

„Vom fi în curând o parte activă a acestui conflict? Nu.

Nu vom participa la acest conflict.

„Dorim să participăm la negocieri, deoarece securitatea Strâmtorii Ormuz și a Mării Roșii va fi realizată doar printr-o soluție negociată, iar acest lucru va necesita discuții cu iranienii”, spune șeful diplomației de la Berlin.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că este sceptic și cu privire la o posibilă extindere a misiunii navale Aspides a Uniunii Europene în Strâmtoarea Ormuz.