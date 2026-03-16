Ministrul german de externe îl înfruntă pe Trump: „Nu vom participa la acest conflict"

Într-un interviu televizat, Johann Wadephul, ministrul de externe al Germaniei, critică intervenția în Iran și spune că Berlinul nu va participa la conflictul militar, ci doar la negocieri.
Sorina Matei
16 mart. 2026, 11:08, Știri externe

„Dreptul internațional nu trebuie… să conducă la posibilitatea ca un regim nedrept precum Iranul să continue pur și simplu. Susținem dreptul internațional… dar există și eșecuri”, spune  Johann Wadephul, ministrul de externe al Germaniei, într-o intervenție televizată.

„Vom fi în curând o parte activă a acestui conflict? Nu.

Nu vom participa la acest conflict.

„Dorim să participăm la negocieri, deoarece securitatea Strâmtorii Ormuz și a Mării Roșii va fi realizată doar printr-o soluție negociată, iar acest lucru va necesita discuții cu iranienii”, spune șeful diplomației de la Berlin.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că este sceptic și cu privire la o posibilă extindere a misiunii navale Aspides a Uniunii Europene în Strâmtoarea Ormuz.
Wadephul a declarat că misiunea de a ajuta transporturile comerciale să treacă prin Marea Roșie „nu a fost eficientă”. „Și de aceea sunt foarte sceptic că extinderea Aspides până la Strâmtoarea Ormuz ar oferi o mai mare securitate”, a declarat el într-un interviu acordat postului de televiziune german ARD.

