NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie: unele ar putea schimba perspectiva asupra universului

Cea mai completă hartă a exoplanetelor realizată de NASA

Recent, NASA a publicat cea mai completă imagine a cerului înstelat de până acum, completând datele lipsă din observațiile anterioare, scrie El Economista.

Folosind satelitul TESS (Satelitul de Explorare a Exoplanetelor prin Tranzit), au fost marcate aproape 6.000 de puncte colorate în imagine, indicând locația exoplanetelor confirmate sau candidate – lumi aflate dincolo de sistemul nostru solar.

Această imagine a fost capturată în timpul celei de-a doua misiuni extinse a TESS. Satelitul explorează o porțiune largă a cerului, numită „sector”, timp de aproximativ o lună, folosind cele patru camere ale sale.

Aceste observații îndelungate permit navei spațiale să urmărească variațiile de luminozitate ale zecilor de mii de stele, în căutarea unor schimbări care ar putea indica prezența unor planete aflate pe orbită.

Descoperiri care ar putea schimba modul în care înțelegem universul

„În ultimii opt ani, TESS a devenit o sursă inepuizabilă de cunoștințe despre exoplanete”, a declarat Rebekah Hounsell, cercetător asociat al proiectului TESS la Universitatea din Maryland, comitatul Baltimore.

„Ne-a ajutat să descoperim planete de toate dimensiunile, de la cele mai mici, similare lui Mercur, până la unele mai mari decât Jupiter. Unele dintre ele se află chiar în zona locuibilă, unde ar putea exista apă lichidă la suprafață – un factor esențial în căutarea vieții dincolo de Pământ.”

Punctele albastre din imagine indică locația a aproape 700 de planete confirmate, la data de 9 septembrie. Această colecție variată include lumi care ar putea fi acoperite de vulcani, care sunt distruse de propriile stele sau care orbitează în jurul a două stele – experimentând două răsărituri și două apusuri în fiecare zi. Punctele portocalii reprezintă peste 5.000 de planete candidate, aflate încă în așteptarea confirmării.

Până în prezent, oamenii de știință au confirmat existența a peste 6.270 de exoplanete datorită misiunilor precum TESS, telescopul spațial Kepler (în prezent retras) al NASA și altor instalații.