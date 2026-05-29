Prima pagină » Știrile zilei » NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie: unele ar putea schimba perspectiva asupra universului

NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie: unele ar putea schimba perspectiva asupra universului

O exoplanetă, sau planetă extrasolară, este orice planetă care orbitează în jurul unei stele diferite de Soarele nostru și care, prin urmare, nu face parte din sistemul nostru solar. Oficial, sunt cunoscute peste 8.200 de exoplanete din vasta întindere a Căii Lactee.
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie: unele ar putea schimba perspectiva asupra universului
Foto: Unsplash
Mădălina Dinu
29 mai 2026, 14:54, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cea mai completă hartă a exoplanetelor realizată de NASA

Recent, NASA a publicat cea mai completă imagine a cerului înstelat de până acum, completând datele lipsă din observațiile anterioare, scrie El Economista.

Folosind satelitul TESS (Satelitul de Explorare a Exoplanetelor prin Tranzit), au fost marcate aproape 6.000 de puncte colorate în imagine, indicând locația exoplanetelor confirmate sau candidate – lumi aflate dincolo de sistemul nostru solar.

Această imagine a fost capturată în timpul celei de-a doua misiuni extinse a TESS. Satelitul explorează o porțiune largă a cerului, numită „sector”, timp de aproximativ o lună, folosind cele patru camere ale sale.

Aceste observații îndelungate permit navei spațiale să urmărească variațiile de luminozitate ale zecilor de mii de stele, în căutarea unor schimbări care ar putea indica prezența unor planete aflate pe orbită.

Descoperiri care ar putea schimba modul în care înțelegem universul

„În ultimii opt ani, TESS a devenit o sursă inepuizabilă de cunoștințe despre exoplanete”, a declarat Rebekah Hounsell, cercetător asociat al proiectului TESS la Universitatea din Maryland, comitatul Baltimore.

„Ne-a ajutat să descoperim planete de toate dimensiunile, de la cele mai mici, similare lui Mercur, până la unele mai mari decât Jupiter. Unele dintre ele se află chiar în zona locuibilă, unde ar putea exista apă lichidă la suprafață – un factor esențial în căutarea vieții dincolo de Pământ.”

Punctele albastre din imagine indică locația a aproape 700 de planete confirmate, la data de 9 septembrie. Această colecție variată include lumi care ar putea fi acoperite de vulcani, care sunt distruse de propriile stele sau care orbitează în jurul a două stele – experimentând două răsărituri și două apusuri în fiecare zi. Punctele portocalii reprezintă peste 5.000 de planete candidate, aflate încă în așteptarea confirmării.

Până în prezent, oamenii de știință au confirmat existența a peste 6.270 de exoplanete datorită misiunilor precum TESS, telescopul spațial Kepler (în prezent retras) al NASA și altor instalații.

Recomandarea video

„M-am speriat. Mi-a fost frică. Nu știam ce se întâmplă” | Reportaj de la Galați după explozia unei drone rusești
G4Media
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
GSP.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
Gandul
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Dosarul mitei electorale la AUR, deschis în 2023, e tot la Parchet. ONG-ul „medical” asociat cu partidul are sediul într-un fost restaurant, laolaltă cu firmele unui consilier local de la sectorul 3
Libertatea
Se schimbă taloanele de pensie în România! Ce vor apărea pe documentele pensionarilor din 2027
CSID
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări aveau și cât costă ele astăzi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia