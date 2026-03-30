Noile reguli ale UE pentru micul dejun: sunt vizate mierea, gemul și sucurile 

Printre cele mai importante modificări se numără creșterea conținutului minim de fruct în gemuri, reguli mai stricte de etichetare pentru miere, reducerea zahărului din sucuri și posibilitatea producerii de lapte evaporat fără lactoză, scrie Ingredientsfirst.

Pentru companiile din industria alimentară, aceste schimbări nu înseamnă doar conformare, ci și ajustări rapide în producție și strategie.

Mai mult fruct în gemuri

Una dintre cele mai importante modificări vizează direct rețeta gemurilor. Gemurile obișnuite vor trebui să conțină cel puțin 45% fruct, față de 35% anterior, iar cele „extra” minimum 50%.

Această creștere pare simplă, dar în realitate obligă producătorii să refacă rețetele aproape complet. Fructele nu înseamnă doar gust, ci influențează textura, stabilitatea și comportamentul produsului în timpul procesării și depozitării.

Rețete mai complicate și costuri mai mari

Specialiștii atrag atenția că majorarea cantității de fruct reduce automat proporția de zahăr, ceea ce schimbă modul în care se formează textura specifică gemului.

„Producătorii care nu au evaluat încă impactul noilor reguli ar trebui să își analizeze rețetele actuale și să testeze modificările necesare”, explică reprezentanți ai Cargill.

Creșterea conținutului de fruct aduce și costuri mai mari, deoarece acesta este unul dintre cele mai scumpe ingrediente. În același timp, compoziția fructelor variază în funcție de sezon și soi, ceea ce face procesul de producție mai dificil.

Echilibrul dintre zahăr, pectină și aciditate

Textura gemului depinde de un echilibru delicat între zahăr, pectină și aciditate. Pectina este ingredientul care creează structura de gel, iar orice modificare a rețetei poate afecta consistența finală.

În cazul produselor cu mai puțin zahăr sau mai mult fruct, producătorii pot fi nevoiți să folosească tipuri diferite de pectină sau să ajusteze parametrii de producție.

De asemenea, nivelul de pH și conținutul de zahăr influențează direct stabilitatea produsului. Dacă aceste valori nu sunt bine controlate, gemul poate deveni prea lichid, prea rigid sau instabil în timp.

Presiune pe industrie înainte de termenul limită

Pe măsură ce termenul din iunie 2026 se apropie, presiunea pe producători crește. Companiile sunt încurajate să înceapă din timp procesul de reformulare, pentru a evita problemele de producție sau pierderea competitivității.

Noua directivă nu este doar o schimbare de reguli, ci și o transformare a modului în care sunt concepute produsele alimentare. Accentul se mută către rețete mai naturale, cu mai mult fruct și mai puțin zahăr, dar și către produse mai transparente pentru consumatori.

Cei care se adaptează rapid ar putea avea un avantaj important pe piață, în timp ce întârzierile pot aduce costuri suplimentare și dificultăți de conformare.

