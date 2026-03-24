Prima pagină » Știrile zilei » O mașină a fost incendiată în cartierul evreiesc din Anvers. Doi minori au fost arestați

Două persoane minore au fost arestate după ce o mașină a fost incendiată luni seară în cartierul evreiesc din Anvers, au anunțat marți procurorii belgieni. Nu este clar dacă a fost un atac motivat de ură, însă în urma ultimelor atacuri antisemite, guvernul a decis desfășurarea armatei pentru protejarea obiectivelor evreiești.
Sursă foto: Pexels
Radu Mocanu
24 mart. 2026, 12:33, Știri externe

Incidentul a avut loc luni seară, iar cei doi suspecți minori au fost puși sub acuzare, potrivit parchetului din Anvers.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile iau în calcul toate ipotezele, fără a confirma deocamdată dacă atacul a vizat în mod direct comunitatea evreiască, notează AFP

Autoritățile au precizat că este prea devreme pentru a stabili dacă incendierea autoturismului are legătură cu alte incidente recente. 

În ultimele săptămâni, mai multe atacuri au vizat obiective asociate comunității evreiești. Pe 9 martie, o explozie a avariat o sinagogă din Liège, fără a provoca victime. 

Incidentul a fost urmat de alte incident precum o explozie la o școală evreiască din Amsterdam și incendierea unor vehicule care aparțineau unei organizații evreiești din Londra

Autoritățile belgiene au decis între timp să intensifice măsurile de securitate în jurul obiectivelor evreiești din țară. Începând de luni, militari au fost desfășurați pentru a sprijini poliția în protejarea sinagogilor, școlilor și orfelinatelor evreiești.

