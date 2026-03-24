O mașină a fost incendiată în cartierul evreiesc din Anvers. Doi minori au fost arestați

Incidentul a avut loc luni seară, iar cei doi suspecți minori au fost puși sub acuzare, potrivit parchetului din Anvers.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile iau în calcul toate ipotezele, fără a confirma deocamdată dacă atacul a vizat în mod direct comunitatea evreiască, notează AFP.

Autoritățile au precizat că este prea devreme pentru a stabili dacă incendierea autoturismului are legătură cu alte incidente recente.

În ultimele săptămâni, mai multe atacuri au vizat obiective asociate comunității evreiești. Pe 9 martie, o explozie a avariat o sinagogă din Liège, fără a provoca victime.

Incidentul a fost urmat de alte incident precum o explozie la o școală evreiască din Amsterdam și incendierea unor vehicule care aparțineau unei organizații evreiești din Londra.

Autoritățile belgiene au decis între timp să intensifice măsurile de securitate în jurul obiectivelor evreiești din țară. Începând de luni, militari au fost desfășurați pentru a sprijini poliția în protejarea sinagogilor, școlilor și orfelinatelor evreiești.