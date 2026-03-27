UPDATE. Daniel Horodniceanu: „Noi nu facem investigații financiare decât sporadic”

„Noi nu facem investigații financiare decât sporadic. Doar DNA face, la DIICOT – aparatul este subdimensionat. ”

UPDATE. Daniel Horodniceanu: „Scannerul din Portul Constanța era stricat. A trebuit să aducem unul de la Giurgiu. Singurul scanner era stricat. Ani de zile, cântarul de la Vama Sculeni era stricat”

„În general, eu nu prea am primit telefoane. (…) E un amestec între cele 2 chestiuni. Când am luat cele 2,7 tone de coaină, am intrat greu în portul Constanța. E sigilată zona. Fiecare raportează la altul. N-am avut un scanner. Scannerul din Portul Constanța era stricat. A trebuit să aducem unul de la Giurgiu. Singurul scanner era stricat. Nu știu dacă îi interesează, chiar dacă știau.

Ani de zile, cântarul de la Vama Sculeni era stricat. Asta e realitatea logistică. Nu e treaba procurorului șef DIICOT să schimbe scannerul, e treaba Vămii”.

UPDATE. Daniel Horodniceanu: „Pe proiectul care ne-a venit de la Guvern, pe pensii, impactul bugetar este zero”

„Statul trebuie să definească ce vrea de fapt. Modul cum România își strânge banii din taxe e deficitar. (…) Dacă nu ești atent pe zona asta, vii apoi și tai pensiile magistraților. Nu de acolo strângi bani la buget. Pe proiectul care ne-a venit de la Guvern, impactul bugetar este zero. Zero astăzi și zero în următorii ani. Colectarea de taxe aduce bani la buget. Nu poți să lași zona de finanțe să facă sesizări dacă vor”.

„În Portul Constanța este evaziune. Dacă dai instrumente, se poate face ceva”

UPDATE. Daniel Horodniceanu: „Dacă s-a întâmplat ce zice dl Bologa, e grav”

Discuția lui Crin Bologa cu Klaus Iohannis/ „Mi s-a spus ca oamenii politici au nevoie de liniste”:

„Dacă s-a întâmplat ce zice dl Bologa, e grav. (…) Știm cu toții că dl Bologa și-a mai dorit un mandat”.

UPDATE. Daniel Horodniceanu: „Au existat produse de intelligence pe care parchetul nu le-a folosit?”

„Pachetul lucrează cu materialul clientului. Au existat produse de intelligence pe care parchetul nu le-a folosit? O perioadă informările au venit de la cetățenii. Nu poți să te bazezi doar pe surse deschise. N-am făcut dosare că n-am vrut sau că n-am avut? ”

UPDATE. Daniel Horodniceanu: „Și-a asumat vreun ministru că a avut o propunere greșită?”

Despre numirea procurorilor șefi: „Spre sfârșitul primului mandat s-a constatat că procurorii tind să fie mai prieteni cu politicienii. (…) Și-a asumat vreun ministru că a avut o propunere greșită? Politicienii să își asume numirile (…) Poate să fie o evaluare la jumătatea mandatului. Evaluările suplimentare nu sunt la lege (…) O evaluare pe funcție nu există”.

UPDATE. Daniel Horodniceanu: Mi-ar fi plăcut ca mandatul Alinei Albu să fie mai vizibil

Despre problemele cu Ministerul de Interne:

Nimeni nu cere polițiști ca să îi ducă acasă

Din 290 de polițiști, nu știu dacă sunt 60 în DIICOT. Trebuia să vină 50 de polițiști anual.

Despre mandatul Alinei Albu:

Mi-ar fi plăcut să fie mai vizibil.

UPDATE. Daniel Horodniceanu: „Politicul ar trebui să lase din puterea lui. Sper că se va întâmpla la un moment dat”

„Este cert că cei din Secție sunt mai avizați pe candidați. Politicul ar trebui să lase din puterea lui. Sper că se va întâmpla la un moment dat. (…) Dacă vrem să existăm ca democrație peste 50 de ani, trebuie să fie menținute niște echilibre.

(…) Nu e transparentă zona de ONG-uri. Mai ales în ceea ce privește finanțarea. (…)

UPDATE. Daniel Horodniceanu: Faptul că nu s-a ajuns la un vot clar e un semn rău

„Propunerile vor merge la Președinte. Procurorul general a ales să nu voteze. Și așa am ajuns la 6 voturi. Nimeni nu își schimbă votul”.

UPDATE. Daniel Horodniceanu: Mafia fiind predictibilă poate fi monitorizată

„Marele avantaj al criminalității organizate însă este faptul că este predictibilă. Fiind predictibilă poate fi monitorizată adică în momentul în care tu știi căde exemplu acționează clanul X pe o zonă anume pe care vrea să o controleze. Până la urmă unde seamănă statul și cu mafia seamănă la ceea ce vor să exploateze. Că și statul vrea să exploateze bucată de teritoriu. Și să ia de la oameni impozite bani alte contribuții, Poate mafia vrea același lucru Ideea este să facem rost de bani dar în momentul în care, cum spunea Borsellino Judecătorul italian asasinat. Mafia fiind predictibilă poate fi monitorizată. (…) Se întâmplă lucruri în Portul Constanța de 100 de ani. A existat un dosar frumos făcut de DNA în Portul Constanța, s-au desfăcut chestii pe acolo. (…) Se intră greu. Sunt zone greu de penetrat. (…) Trebuie fonduri pentru informatori”

UPDATE. Daniel Horodniceanu: „Îți trebuie oarece curaj să te gândești că s-ar putea să te califici pentru o funcție mare”

„Candidații nominalizați de ministru sunt până la urmă cei care au avut temeritatea să se înscrie în procedură. Îți trebuie oarece curaj să te gândești că s-ar putea să te califici pentru o funcție mare. Poate că au fost și alții mai buni sau la fel de buni dar nu s-au înscris în procedură (…) Cei care au venit au fost cei pe care i-ați văzut la interviuri. Unii cu mai multă experiență, alții cu mai puțină. Dar cu toții probabil cu posibilități de acumulare bune în perioada următoare (…). Nu-mi dau seama acum dacă are legătură curajul de a avea o opinie în public. (…) În principiu să fii un procuror bun sau curajos nu înseamnă neapărat să fii un manager foarte bun de parchet dar nu înseamnă că dacă ai fost un șef bun înseamnă că ai fost și un lider (…). Poate că sunt diferențe de nuanță . (…) Câteodată instituțiile progresează și dacă procurorul șef sau șeful de secție sau adjuncții nu sunt cu adevărat lideri”.

Știrea inițială: OFF The Record I Invitat: Daniel Horodniceanu, membru CSM, fost procuror șef DIICOT

Un celebru procuror american care a ajuns judecător la Curtea Supremă din SUA spunea că jobul lui ca procuror este „să facă dreptate”. Iar „dreptatea este făcută atunci când un om vinovat este condamnat și un om nevinovat nu este”.

Au aceleași repere și procurorii români? Cât de pregătiți au fost candidații pentru șefia marilor parchete, de ce s-a blocat secția de procurori din CSM pe 2 candidaturi, cât încurcă situația de balotaj procedura, ce propuneri au procurorii pentru modificarea legilor Justiției, cum poate fi revigorată lupta anticorupție dar și dinamizată activitatea DIICOT – despre toate acestea și multe altele discutăm cu procurorul Daniel Horodniceanu, actual membru CSM, și fost procuror șef al DIICOT.

