UPDATE. 11.49. Marinela Mincă este întrebată despre impactul deciziilor CCR asupra dosarelor DNA: „DNA a invocat dreptul comunitar până în ultimul moment. (…) Inclusiv CJUE permite lăsare în neaplicare a deciziilor CCR. M-am încurcat puțin. Este prioritar dreptul național (…) La Secția de Combatere sunt 19 asemenea cauze care au depășit termenul de prescripție”.

UPDATE. 11.27. Audierea Marinelei Mincă a început la Ministerul Justiției.

UPDATE. 10. 55. Audierea Cristinei Chiriac s-a încheiat. Urmează audierea șefei secției judiciare a DNA, Marinela Mincă, propusă pentru funcția de adjunct al DNA.

UPDATE. 10. 48. Cristina Chiriac despre infracțiunile săvârșite de magistrați: „Pentru a crește numărul și calitatea sesizărilor în ceea ce privește infracțiunile săvârșite de magistrați, trebuie să existe o colaborare instituțională cu mai multe instituții care au atribuții de control și care pot face sesizări întemeiate în ceea ce privesc infracțiunile săvârșite de magistrați.

Având în vedere că și în strategia națională de Apărare, unul din obiective a fost combaterea corupției, cu implicarea serviciilor secrete în întocmirea de sesizări cu privire la infracțiunile de corupție, și inclusiv la cele săvârșite de magistrați, consider că este esențială și o colaborare cu serviciile de informații în acest sens, pentru a formula, pentru a aduna informații cu privire la infracțiunile săvârșite de această categorie profesională”.

UPDATE. 10. 38. Cristina Chiriac despre lupta anticorupție: se vor implementa ghiduri și strategii la nivelul ministerului Public.

UPDATE. 10. 24. Cristina Chiriac spune că rolul Procurorului General este să coordoneze parchetele nespecializate, iar coordonarea cu cele specializate se va face în limitele legii.

UPDATE. 10.02. Transmisia audierii este reluată.

UPDATE 9.31. Audierea este oprită de mai multe ori din cauza calității slabe a transmisiei live.

UPDATE 9.13. Audierea procurorului Cristina Chiriac a început la Ministerul Justiției. Chiriac răspunde criticilor Secției pentru Procurori a CSM despre lipsa experienței necesare pentru a ajunge procuror șef al Parchetului General. „Experiența mea nu reprezintă un minus, ci un câștig”, spune Chiriac.

Știrea inițială: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, face astăzi ultimele audieri în procedura de numire a șefilor marilor parchete.

Comisia special constituită la ministerul Justiției îi va audia pe cei trei procurori care au obținut avize negative la Secția pentru Procurori a CSM:

De la ora 9.00 se va desfășura audierea șefei DNA Iași, Cristina Chiriac, propusă pentru șefia Parchetului General

De la ora 11.00 se va desfășura audierea șefei secției judiciare a DNA, Marinela Mincă, propusă pentru funcția de adjunct al DNA

De la ora 13.00 se va desfășura audierea procurorului Gill Julien Grigore Iacobici, propus pentru funcția de adjunct al DIICOT

În cazul procurorilor Alex Florența și Marius Voineag, propuși pentru funcțiile de adjuncți ai Parchetului General și DIICOT, timp de patru ședințe, Secția pentru Procurori a CSM nu a reușit să dea un vot clar, pozitiv sau negativ, rezultatul fiind de 3 pentru, 3 contra.

În cazul acestei situații de balotaj, se consideră că Secția pentru Procurori a CSM nu a reușit să dea aviz, astfel că propunerile pentru numirea celor doi procurori vor fi înaintate direct președintelui Nicușor Dan.

Procurorii Viorel Cerbu, actualul adjunct al DNA și Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, sunt singurii procurori de rang înalt care au primit vot în unanimitate pozitiv de 6 la 0 din partea Secția pentru Procurori a CSM. Și în cazul lor, propunerile pentru numirile la șefia DNA și DIICOT vor fi înaintate șefului statului.

Nicușor Dan: „Sunt în complet dezacord cu ceea ce speculează în social media”

Președintele Nicușor Dan a spus la începutul lunii martie, la Varșovia, că este „în complet dezacord” cu ceea ce speculează în social media despre numirea procurorilor de rang înalt.

„Am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru că în momentul în care procedura desfășurată de Ministerul Justiției ajunge la mine, să iau o decizie informată. Și față de această analiză amplă pe care am făcut-o…Ca să o spun și mai direct, această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează în social media.

Adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care au participat la concurs, fie au fost selectați. Dar nu vreau să mă antepronunț în momentul ăsta”, a spus președintele Nicușor Dan.

Ce prevede legea

Potrivit legii, Președintele României poate aproba sau refuza, motivat, numirile în funcțiile de conducere, dar trebuie să aducă la cunoștința publicului și motivul refuzului.

Decretul Președintelui României cu numirile în funcție sau refuzul motivat al acestuia se poate da în maximum 60 de zile de la data trimiterii propunerii de către ministrul Justiției.

Șefii marilor parchete au mandate legale de doar 3 ani, care pot fi reînnoite doar o singură dată.