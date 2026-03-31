Secția pentru Procurori din CSM, pentru a patra oară, nu reușește să dea avizul consultativ pe numirile lui Alex Florența și Marius Voineag, în funcțiile de procurori adjuncți ai DIICOT și PG

Astăzi, ca de altfel și săptămânile trecute, votul în secția de procurori a fost unul de balotaj – de 3 la 3 – astfel încât avizul consultativ nu poate fi luat în considerare în aceste două cazuri, rezultatul nefiind unul clar pozitiv sau negativ.

Daniel Horodniceanu: „3 la 3 înseamnă lipsa avizului. Unii socotesc că au meritat încrederea Secției, alții nu socotesc”

„Fiecare este ales de o anumită masă de procurori care-i conferă un mandat pe șase ani și atunci fiecare dintre ei nu se reprezintă pe sine, prezintă și zonele din care provin. Fiecare dintre membrii de acolo judecă conform propriei conștiințe. Trebuie să ai în vedere câteva aspecte. Și în momentul în care le pui în cântar, trebuie să vezi dacă îi dai negativ sau minim. Nu poți să îi dai un vot negativ 51%. Îi dai un vot negativ sau un vot pozitiv. Nu poți să-i spui că a fost bun 49% sau 52% sau 62%. Aici nu putem merge într-o zonă de alb și negru, a fos bun sau n-a fost bun. E posibil să fi fost bun dar au cântărit și alte chestiuni. Eu nu știu să vă zic fiecare ce a avut în minte.

3 la 3 înseamnă lipsa avizului, da. Mă îndoiesc că sunt încrâncenări ideologico-politice în secția de procurori. Acum v-am zis, fiecare are în vedere mai multe aspecte. Există o grămadă de repere de la care trebuie să pornești. Eu, din punctul meu de vedere și vorbesc din punctul meu de vedere, mă interesează să aibă un proiect bun, viabil. Să aibă un background bun. Adică un CV. Și să aibă un interviu bun. Din punctul meu de vedere, nu cred că au existat probleme în zonele acestea.

Dacă analizăm din perspectiva mandatelor anterioare ale unuia sau altuia, vin cu un bagaj. Unii socotesc că au meritat încrederea Secției, alții nu socotesc. Și atunci, aia a fost. Până la urmă, de aceea este democrație, ca fiecare să facă cum crede de cuviință”, a spus procurorul Daniel Horodniceanu, membru al Secției pentru Procurori și fost șef al DIICOT, în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax.

Secția pentru Procurori din CSM are obligația să supună la vot propunerile până când expiră termenul ca avizul consultativ să fie trimis, conform legii, ministrului Justiției, Radu Marinescu

Radu Marinescu: „Votul de 3 la 3 este lipsa unui aviz”

În emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, ministrul Radu Marinescu a declarat că „Votul de 3 la 3 este lipsa unui aviz”.

„Dacă această situație s-ar perpetua până la momentul la care ar trece cele 30 de zile rezervate CSM pentru a da un aviz. Dacă nu se poate da un aviz, pentru că există această situație de balotaj, situația juridică este sinonimă cu lipsa unui aviz. Pe mine nu mă încurcă și nu mă descurcă nimic, atât timp cât mă țin strict de procedură, de regulile legale. Dacă nu există un aviz, mergem mai departe la domnul președinte. Și domnul președinte decide. În toate decide domnul președinte până la urmă, evident”, spune Radu Marinescu, fiind de întrebat de situația din CSM în care Secția de Procurori au exprimat un vot de 3 voturi pentru și 3 împotrivă în cazul Alex Florența și Marius Voineag.

„Trebuie să fie din nou intervievați de ministrul Justiției. Așteptăm hotărârile Secției de Procurori”

Zilele trecute, Secția de Procurori din CSM i-a avizat negativ ( cu un vot de 5 împotrivă și 1 pentru ) și pe Marinela Mincă, pentru funcția de adjunct al DNA, dar și pe Cristina Chiriac, nominalizată pentru șefia Parchetului General, și Gill Iacobici, pentru poziția de adjunct al DIICOT.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat în OFF The Record, pe Mediafax, și această situație:

„Iar la cei avizați negativ, legea spune că trebuie să fie din nou intervievați de ministrul Justiției. Așteptăm hotărârile Secției de Procurori. Pentru că eu la Secția de Procurori n-am trimis o propunere subiectivă. Eu am trimis o propunere bazată pe argumente concrete și sunt pagini întregi de motivare, de ce am considerat că o persoană este potrivită, a fost o comisie și la noi. Din comisie au făcut parte și colegi procurori. Am avut un psiholog, am avut un expert în management. Deci, sunt niște propuneri motivate. Și de la CSM vom primi probabil niște hotărâri motivate, vom vedea care sunt motivele și vom pune întrebări candidaților ca să verificăm toate cele aspecte să nu rămână nimic neverificat”.

Până în prezent, în procedura de numire a șefilor marilor parchete, doar procurorii Viorel Cerbu și Codrin Miron au primit vot în unanimitate pozitiv, de la 6 la 0, pentru ca aceștia să ocupe șefiile DNA și DIICOT.