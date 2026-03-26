Parlamentul Norvegiei votează reducerea taxelor pe combustibil, pe fondul crizei carburanților

Parlamentul Norvegiei urmează să voteze joi propuneri privind reducerea taxelor pe benzină și motorină, în contextul creșterii prețurilor la combustibili, din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, cauzate de începerea războiului din Orientul Mijlociu.
Parlamentul Norvegiei votează reducerea taxelor pe combustibil, pe fondul crizei carburanților
Sursa: Facebook/NATO
Radu Mocanu
26 mart. 2026, 10:03, Știri externe

Votul a fost programat într-un termen scurt, după ce Partidul Conservator din opoziție a înaintat o propunere în acest sens, ocolind procesul bugetar fiscal obișnuit, care poate dura mai multe luni, notează Reuters

Guvernul minoritar laburist a anunțat că va prezenta propriile propuneri înaintea votului programat pentru joi. Măsurile laburiste urmăresc să acorde un sprijin mai amplu printr-o rectificare bugetară, nu doar printr-un plan one off. Partidul de Centru a anunțat că va susține orice demers care înseamnă reducere de taxe. 

În plan internațional, prețurile carburanților au crescut ca urmare a reducerii tranzitului de petrol, ca urmare a blocării strâmtorii Ormuz. Prețul petrolului a ajuns la 103.87 de dolari pentru barilul Brent și 91.81 dolari pentru barilul West Texas Intermediate, deși înainte de începutul războiului, fluctua în jurul valorii de 70 de dolari. 

În urma blocării Strâmtorii Ormuz, un punct tranzitat de 20% din fluxurile de petrol, Agenție Internațională pentru Energie a decis o eliberare de sute de milioane de barili pentru a contracara efectele războiului. Recent, directorul AIE a spus că se consultă cu mai multe guverne în legătură cu o nouă eliberare. 

