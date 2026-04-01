Patru morți și mii de persoane fără curent electric în urma unui atac rusesc asupra Ucrainei

Autoritățile ucrainene au anunțat că un val masiv de drone rusești a vizat miercuri mai multe regiuni ale țării, inclusiv zone din vest și centru, notează The Kyiv Independent.

În urma atacului în care au fost utilizare în jur de 80 de drone, patru persoane au fost ucise, cinci persoane au fost rănite și infrastructura energetică a fost grav avariată.

În regiunea Cerkasî, patru persoane și-au pierdut viața. „S-a întâmplat într-o zonă deschisă în timpul unei alerte de raid aerian. Autoritățile investighează în prezent circumstanțele”, a transmis Ihor Taburets, guvernatorul regiunii.

În regiunea Poltava, patru persoane, printre care și un copil, au fost rănite după ce o dronă s-a prăbușit pe o proprietate privată, potrivit lui Vitalii Diakivnych, șeful administrației militare regionale.

O altă persoană a fost rănită în regiunea vestică Zakarpattia.

În regiunea Ivano-Frankivsk, guvernatoarea Svitlana Onyshchyk a anunțat că aproximativ 11.000 de consumatori au rămas temporar fără energie electrică în urma avariilor suferite de infrastructura energetică.

Alertele s-au extins și asupra regiunilor Lviv, Ternopil sau Cernăuți.