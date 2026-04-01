Patru morți și mii de persoane fără curent electric în urma unui atac rusesc asupra Ucrainei

Armata rusă a lansat miercuri un atac masiv cu drone asupra regiunilor vestice și centrale ale Ucrainei. În urma atacurilor, patru persoane au fost ucise și mii de ucraineni au rămas fără acces la energie electrică.
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
01 apr. 2026, 16:48, Știri externe

Autoritățile ucrainene au anunțat că un val masiv de drone rusești a vizat miercuri mai multe regiuni ale țării, inclusiv zone din vest și centru, notează The Kyiv Independent

În urma atacului în care au fost utilizare în jur de 80 de drone, patru persoane au fost ucise, cinci persoane au fost rănite și infrastructura energetică a fost grav avariată. 

În regiunea Cerkasî, patru persoane și-au pierdut viața. „S-a întâmplat într-o zonă deschisă în timpul unei alerte de raid aerian. Autoritățile investighează în prezent circumstanțele”, a transmis Ihor Taburets, guvernatorul regiunii. 

În regiunea Poltava,  patru persoane, printre care și un copil, au fost rănite după ce o dronă s-a prăbușit pe o proprietate privată, potrivit lui Vitalii Diakivnych, șeful administrației militare regionale. 

O altă persoană a fost rănită în regiunea vestică Zakarpattia. 

În regiunea Ivano-Frankivsk, guvernatoarea Svitlana Onyshchyk a anunțat că aproximativ 11.000 de consumatori au rămas temporar fără energie electrică în urma avariilor suferite de infrastructura energetică.

Alertele s-au extins și asupra regiunilor Lviv, Ternopil sau Cernăuți.

