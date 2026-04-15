Pentagonul trimite rapid peste 10.000 de soldați suplimentari în Orientul Mijlociu, într-o demonstrație majoră de forță menită să facă presiuni asupra Iranului pentru o înțelegere finală, relatează The Washington Post.

Creșterea forțelor implică portavionul USS George HW Bush și a 11-a Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini, poziționând o putere de luptă navală și terestră semnificativă în regiune chiar în momentul în care actualul armistițiu urmează să expire pe 22 aprilie.

Trupele se vor alătura celor aproximativ 50.000 de militari despre care Pentagonul a declarat că sunt implicați în operațiuni de combatere a Iranului.

Aceasta aduce forța totală a SUA la aproximativ 60.000 de militari, oferindu-i președintelui Trump capacitatea imediată de a relua atacurile sau de a lansa operațiuni terestre în cazul în care discuțiile diplomatice eșuează, relatează I24News.

Președintele Donald Trump, într-o încercare de a pune presiune economică asupra Teheranului, a anunțat duminică o blocadă a traficului maritim care pleacă și sosește din porturile iraniene. El încearcă să facă presiuni asupra regimului iranian pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, un pasaj vital pentru transportul de petrol din Orientul Mijlociu care tranzitează Golful Persic, și pentru a pune capăt programului său nuclear, în cadrul negocierilor conduse de vicepreședintele JD Vance. Discuțiile au eșuat în weekend, dar președintele a declarat că acestea ar putea fi reluate la sfârșitul acestei săptămâni și a declarat pentru Fox Business că consideră războiul „foarte aproape” de a se încheia.

Sosirea unor nave de război americane suplimentare va pune o presiune și mai mare asupra Iranului și le va oferi amiralului Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, și altor lideri militari de rang înalt mai multe opțiuni în cazul în care negocierile eșuează, a declarat James Foggo, amiral în retragere al Marinei și decan la Centrul pentru Strategie Maritimă din Virginia de Nord.