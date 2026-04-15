Pentagonul trimite rapid peste 10.000 de soldați suplimentari în Orientul Mijlociu, într-o demonstrație majoră de forță menită să facă presiuni asupra Iranului pentru o înțelegere finală, relatează The Washington Post.
Creșterea forțelor implică portavionul USS George HW Bush și a 11-a Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini, poziționând o putere de luptă navală și terestră semnificativă în regiune chiar în momentul în care actualul armistițiu urmează să expire pe 22 aprilie.
Trupele se vor alătura celor aproximativ 50.000 de militari despre care Pentagonul a declarat că sunt implicați în operațiuni de combatere a Iranului.
Aceasta aduce forța totală a SUA la aproximativ 60.000 de militari, oferindu-i președintelui Trump capacitatea imediată de a relua atacurile sau de a lansa operațiuni terestre în cazul în care discuțiile diplomatice eșuează, relatează I24News.
Președintele Donald Trump, într-o încercare de a pune presiune economică asupra Teheranului, a anunțat duminică o blocadă a traficului maritim care pleacă și sosește din porturile iraniene. El încearcă să facă presiuni asupra regimului iranian pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, un pasaj vital pentru transportul de petrol din Orientul Mijlociu care tranzitează Golful Persic, și pentru a pune capăt programului său nuclear, în cadrul negocierilor conduse de vicepreședintele JD Vance. Discuțiile au eșuat în weekend, dar președintele a declarat că acestea ar putea fi reluate la sfârșitul acestei săptămâni și a declarat pentru Fox Business că consideră războiul „foarte aproape” de a se încheia.
„Cu cât ai mai multe instrumente, cu atât ai mai multă diversitate de opțiuni”, a spus Foggo, numind injectarea de forțe suplimentare „o capacitate de rezervă, în cazul în care lucrurile merg prost”.
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, întrebată despre extinderea prezenței militare, a declarat că Trump „a păstrat cu înțelepciune toate opțiunile pe masă în cazul în care iranienii nu își vor renunța la ambițiile nucleare și vor încheia un acord acceptabil pentru Statele Unite”.
Trump, Vance și negociatorii americani „au stabilit foarte clar limitele impuse de SUA”, a spus ea, anticipând că „disperarea Iranului pentru un acord nu va face decât să crească” odată cu intrarea în vigoare a blocadei.
Sosirea forțelor suplimentare va oferi comandanților trei portavioane în regiune, fiecare cu zeci de avioane de vânătoare. USS Abraham Lincoln se află în Orientul Mijlociu din ianuarie, în timp ce USS Gerald R. Ford a ajuns în estul Mării Mediterane în februarie, prelungind o desfășurare maraton care a inclus o perioadă de anul trecut în Europa și implicarea în operațiuni în largul Venezuelei la începutul acestui an.