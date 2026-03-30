Plan amplu pentru fondurile nerambursabile. Ce se schimbă în următorii ani

Evenimentul are loc la Hotel Sheraton și aduce împreună peste 150 de participanți din instituții centrale și locale, dar și din structuri europene. Printre invitați se află și vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, alături de oficiali de rang înalt din Guvern și din instituții cheie.

Proiectul are ca obiectiv principal creșterea eficienței în gestionarea fondurilor nerambursabile și monitorizarea modului în care acestea contribuie la dezvoltarea durabilă a României. Accentul este pus pe consolidarea capacității administrative și pe îmbunătățirea activității Autorităților de Management, a beneficiarilor și a instituțiilor publice.

Parteneriat între instituții cheie ale statului

Inițiativa este implementată în parteneriat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Secretariatul General al Guvernului, prin structurile sale specializate, Institutul Național de Statistică și Institutul Național de Administrație.

La conferință participă și viceprim-ministrul Dragoș Pîslaru, ministrul Radu Oprea, secretarul general al Guvernului Laszlo Borbely, dar și alți reprezentanți importanți ai administrației publice.

Proiectul vizează nu doar o mai bună gestionare a fondurilor, ci și dezvoltarea unei culturi a sustenabilității în instituțiile publice. În acest sens, vor fi dezvoltate competențe noi pentru angajați și vor fi implementate instrumente moderne de monitorizare.

Traininguri și o hartă a finanțărilor

„Derulat pe parcursul a patru ani, proiectul va urmări coerența Politicii de Coeziune cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) oferind o hartă actualizată a finanțărilor externe nerambursabile în corelare cu ODD, va consolida competențele prin instruirea a 200 de persoane din cele 8 regiuni de dezvoltare în domeniul dezvoltării durabile și economiei circulare, prin programe susținute de Institutul Național de Administrație și a 250 de angajați din ministere și alte instituții ale administrației publice centrale, potențiali beneficiari sau beneficiari de fonduri externe nerambursabile în domeniul statisticii pentru dezvoltare durabilă, prin workshopuri furnizate de Institutul Național de Statistică, contribuind astfel la o administrație eficientă, digitalizată și orientată spre sustenabilitate”, se arată în comunicatul oficial.

Inițiativa urmărește, astfel, nu doar o mai bună utilizare a banilor europeni, ci și o corelare clară între investiții și obiectivele de dezvoltare durabilă asumate de România.

Buget de peste 11 milioane de lei

Proiectul este finanțat din Fondul Social European Plus, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027. Implementarea se întinde pe o perioadă de 40 de luni, între noiembrie 2025 și februarie 2029.

Bugetul total se ridică la 11.022.259,83 lei, din care 5.802.855,27 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene.

Prin această inițiativă, autoritățile își propun să creeze un sistem mai clar, mai eficient și mai transparent pentru gestionarea fondurilor externe, cu impact direct asupra dezvoltării României.