Planul lui Simion a dat greș: toate cele patru moțiuni AUR au fost respinse

Moțiunea de cenzură depusă de AUR după asumarea răspunderii guvernului pe proiectul privind pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare a fost respinsă duminică de plenul Parlamentului.

Pentru adoptarea moțiunii au fost înregistrate 119 voturi, sub cele 233 necesare.

Au fost înregistrate 120 voturi, din care 119 pentru adoptarea moțiunii.

Prezența la ședința comună a celor două camere a fost de 377 de parlamentari.

AUR a depus moțiunea de cenzură după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul privind pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare.

AUR condamnă ceea ce descrie ca fiind impozite și taxe sufocante, care paralizează întreprinderile și antreprenorii români.