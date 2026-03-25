Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, începe prima sa vizită oficială în Coreea de Nord

Vizita liderului de la Minsk va dura două zile, iar potrivit agenției de stat Belta, citată de Le Figaro, obiectivul deplasării este „identificarea domeniilor cheie de interes comun, precum și a celor mai promițătoare proiecte care urmează să fie implementate”.

Printr-o scrisoare trimisă la începutul lunii martie, liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a transmis că statul nord-coreean este „dispus să extindă și să dezvolte relațiile tradiționale de prietenie și cooperare, pentru a le duce la un nivel superior, în conformitate cu cerințele noii ere”.

Aleksandr Lukașenko și Kim Jong-un s-au mai întâlnit anterior în septembrie 2025, la Beijing, unde au participat la o paradă militară organizată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Atât Belarus, cât și Coreea de Nord, sunt aliați apropiați ai Moscovei și se află sub sancțiuni occidentale. Phenianul este vizat de regimul de sancțiuni din cauza programului nuclear, dar și pentru sprijinul acordat Rusiei în Războiul din Ucraina.

Coreea de Nord a trimis mii de soldați în Rusia, în special în regiunea Kursk, precum și muniție, rachete și sisteme de artilerie, potrivit serviciilor de informații occidentale și din Coreea de Sud. În schimbul susținerii militare, Moscova susține Phenianul prin sprijin financiar, tehnologie militară, dar și resurse precum alimente și energie.

Occidentul a impus sancțiuni severe Minskului atât pentru sprijinul acordat invaziei ruse în Ucraina, cât și pentru reprimarea protestelor din 2020 care acuzau fraudarea alegerilor prezidențiale.

Deși Belarus a eliberat recent 250 de deținuți politici în urma unui acord cu Statele Unite, organizațiile pentru drepturile omului susțin că peste 1.100 de deținuți politici se află în detenție.