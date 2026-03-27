Primar PSD avertizează în legătură cu ieșirea de la guvernare: Ne mănâncă AUR. În opoziție, noi nu vom fi o voce

Un primar din cadrul Partidului Social Democrat a atras atenția cu privire la o posibilă ieșirea de la guvernare, în contextul analizei efectuate de formațiune. Edilul a avertizat că o ieșirea a PSD de la guvernare ar putea destabiliza economia, și ar afecta grav viitorul formațiunii.
Primar PSD avertizează în legătură cu ieșirea de la guvernare: Ne mănâncă AUR. În opoziție, noi nu vom fi o voce
Sursa foto: captură Facebook
Radu Mocanu
27 mart. 2026, 11:38, Politic

Riscul de colaps economic

Avertismentul a fost formulat de Constantin Toma, primarul social-democrat al Buzăului. Acesta a criticat public scenariul retragerii PSD de la guvernare și a susținut că o astfel de decizia ar putea afecta grav economia României. 

„Asta ne mai lipsește instabilitate politică pentru a crește și mai mult dobânzile, pentru a crește până la urmă și costul vieții și a pune în pericol țara. Avem de plătit vreo 60 de miliarde numai dobânzi la credite. Iar aceste dobânzi pot crește și putem să punem în pericol și plata pensiilor și plata salariilor. Pentru că este posibil să ne ducem din nou în junk. Adică să nu ne mai împrumute nimeni. Și Ministerul de Finanțe să fie înlocuit cu FMI, care este mult mai dur decât orice. Vedeți ce s-a întâmplat în Grecia”, spune Toma, vineri, la RFI. 

Riscul electoral: Ne mănâncă AUR

Toma a criticat strategia politică a partidului, afirmând că o eventuală ieșire de la guvernare ar slăbi PSD și ar favoriza creșterea AUR. 

„Ne mănâncă AUR. Adică, în opoziție, noi nu vom fi o voce. Partidul deja este slăbit, foarte mulți din alegătorii noștri au trecut deja în tabăra AUR și vor trece în continuare. Dar vedeți, și sondajele spun treaba asta și nu cred că este bine ca PSD-ul să iasă de la guvernare în aceste condiții. Vor fi înghițiți de AUR cu totul. Iar la alegerile din 2028, AUR cred că va guverna singur”, continuă primarul Buzăului. 

Apel la disciplină bugetară

Toma a susținut că PSD ar trebui să rămână la guvernare pentru a gestiona situația economică.

„Suntem cu război la graniță, suntem cu un obiectiv de țară, până la urmă 6,2% deficit care ar trebui respectat și acest lucru nu se poate face decât împreună partidele din coaliția să facă treabă. Ai semnat un acord politic, da, în coaliție. Trebuia să reduci cheltuielile de funcționare, cheltuielile bugetare cu 20%. Pui 10% și tot ești nemulțumit și încerci să găsești de fiecare dată să bagi bățul prin gard, căutând și alte motive și alte sarcini pe care le dai propriului guvern în care ești membru. Nu este deloc în regulă acest lucru”, declară edilul. 

Critici la adresa conducerii

Acesta a criticat demersurile făcute de PSD, susținând că în urma consultărilor există o probabilitate foarte mare de ieșire de la guvernare. 

„A livrat suficient ca să ne ducem din ce în ce, ca morcov în pământ, așa, cum să vă spun. E foarte complicată treaba. Încearcă să fie cât mai virulent, gândindu-se că punctează în felul ăsta și electoral, sau, eu știu, crește în interiorul partidului. Nu crește, scade, din păcate. E un joc periculos pe care îl face și cu partidul și cu țara. 99% ieșim de la guvernare, dacă Sorin Grindeanu și cei care sunt pe lângă el, decid treaba asta”, mai spune Toma. 

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
Se apropie sfârșitul schimbătorului de viteze. Când este preconizat să dispară mașinile cu transmisie manuală
Gandul
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Cancan
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
Ministrul Muncii, anunț de ULTIMĂ ORĂ despre vârsta de pensionare: „Aud tot felul de zvonuri”! Seniorii trebuie să știe asta
CSID
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor