Primar PSD avertizează în legătură cu ieșirea de la guvernare: Ne mănâncă AUR. În opoziție, noi nu vom fi o voce

Riscul de colaps economic

Avertismentul a fost formulat de Constantin Toma, primarul social-democrat al Buzăului. Acesta a criticat public scenariul retragerii PSD de la guvernare și a susținut că o astfel de decizia ar putea afecta grav economia României.

„Asta ne mai lipsește instabilitate politică pentru a crește și mai mult dobânzile, pentru a crește până la urmă și costul vieții și a pune în pericol țara. Avem de plătit vreo 60 de miliarde numai dobânzi la credite. Iar aceste dobânzi pot crește și putem să punem în pericol și plata pensiilor și plata salariilor. Pentru că este posibil să ne ducem din nou în junk. Adică să nu ne mai împrumute nimeni. Și Ministerul de Finanțe să fie înlocuit cu FMI, care este mult mai dur decât orice. Vedeți ce s-a întâmplat în Grecia”, spune Toma, vineri, la RFI.

Riscul electoral: Ne mănâncă AUR

Toma a criticat strategia politică a partidului, afirmând că o eventuală ieșire de la guvernare ar slăbi PSD și ar favoriza creșterea AUR.

„Ne mănâncă AUR. Adică, în opoziție, noi nu vom fi o voce. Partidul deja este slăbit, foarte mulți din alegătorii noștri au trecut deja în tabăra AUR și vor trece în continuare. Dar vedeți, și sondajele spun treaba asta și nu cred că este bine ca PSD-ul să iasă de la guvernare în aceste condiții. Vor fi înghițiți de AUR cu totul. Iar la alegerile din 2028, AUR cred că va guverna singur”, continuă primarul Buzăului.

Apel la disciplină bugetară

Toma a susținut că PSD ar trebui să rămână la guvernare pentru a gestiona situația economică.

„Suntem cu război la graniță, suntem cu un obiectiv de țară, până la urmă 6,2% deficit care ar trebui respectat și acest lucru nu se poate face decât împreună partidele din coaliția să facă treabă. Ai semnat un acord politic, da, în coaliție. Trebuia să reduci cheltuielile de funcționare, cheltuielile bugetare cu 20%. Pui 10% și tot ești nemulțumit și încerci să găsești de fiecare dată să bagi bățul prin gard, căutând și alte motive și alte sarcini pe care le dai propriului guvern în care ești membru. Nu este deloc în regulă acest lucru”, declară edilul.

Critici la adresa conducerii

Acesta a criticat demersurile făcute de PSD, susținând că în urma consultărilor există o probabilitate foarte mare de ieșire de la guvernare.

„A livrat suficient ca să ne ducem din ce în ce, ca morcov în pământ, așa, cum să vă spun. E foarte complicată treaba. Încearcă să fie cât mai virulent, gândindu-se că punctează în felul ăsta și electoral, sau, eu știu, crește în interiorul partidului. Nu crește, scade, din păcate. E un joc periculos pe care îl face și cu partidul și cu țara. 99% ieșim de la guvernare, dacă Sorin Grindeanu și cei care sunt pe lângă el, decid treaba asta”, mai spune Toma.